https://crimea.ria.ru/20250402/profil-na-gosuslugakh-pri-podozritelnoy-aktivnosti-mogut-zablokirovat-1145388786.html
Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T14:41
2025-04-02T14:41
2025-04-02T14:41
владимир путин (политик)
новости
россия
госуслуги
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_3cb7aa92fb3cb9a962227e7cd4ca3068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте Кремля.Одно из поручений – рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух параметров идентификации.Также глава государства поручил представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.Путин поставил задачу принять закон для возмещения россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.Также даны поручения доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством.Контроль за реализацией мер по борьбе с киберпреступлениями глава государства возложил на правительство, МВД, Генпрокуратуру, ФСБ и ЦБ.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиЧерез самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиянБанки предупреждают: осторожно, мошенники!
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_213f4e7c8ab4ca4183acc192fe42b96e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, госуслуги, кибербезопасность
Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
Профиль на Госуслугах могут заблокировать при подозрительной активности
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте
Кремля.
Одно из поручений – рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух параметров идентификации.
Также глава государства поручил представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.
Путин поставил задачу принять закон для возмещения россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.
Также даны поручения доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством.
Контроль за реализацией мер по борьбе с киберпреступлениями глава государства возложил на правительство, МВД, Генпрокуратуру, ФСБ и ЦБ.
Ранее сообщалось
, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: