https://crimea.ria.ru/20250402/profil-na-gosuslugakh-pri-podozritelnoy-aktivnosti-mogut-zablokirovat-1145388786.html

Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать

Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T14:41

2025-04-02T14:41

2025-04-02T14:41

владимир путин (политик)

новости

россия

госуслуги

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124864684_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_3cb7aa92fb3cb9a962227e7cd4ca3068.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте Кремля.Одно из поручений – рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух параметров идентификации.Также глава государства поручил представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.Путин поставил задачу принять закон для возмещения россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.Также даны поручения доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством.Контроль за реализацией мер по борьбе с киберпреступлениями глава государства возложил на правительство, МВД, Генпрокуратуру, ФСБ и ЦБ.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиЧерез самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиянБанки предупреждают: осторожно, мошенники!

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, госуслуги, кибербезопасность