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Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T14:41
2025-04-02T14:41
владимир путин (политик)
новости
россия
госуслуги
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте Кремля.Одно из поручений – рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух параметров идентификации.Также глава государства поручил представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.Путин поставил задачу принять закон для возмещения россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.Также даны поручения доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством.Контроль за реализацией мер по борьбе с киберпреступлениями глава государства возложил на правительство, МВД, Генпрокуратуру, ФСБ и ЦБ.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиЧерез самокат в кошелек – мошенники придумали новый способ обмана россиянБанки предупреждают: осторожно, мошенники!
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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владимир путин (политик), новости, россия, госуслуги, кибербезопасность
Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать

Профиль на Госуслугах могут заблокировать при подозрительной активности

14:41 02.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на защиту россиян от мошенников. Документ опубликован на сайте Кремля.
Одно из поручений – рассмотреть идею временной блокировки учетной записи на "Госуслугах" при одновременном изменении двух параметров идентификации.
Также глава государства поручил представить предложения по созданию единого механизма координации госорганов и организаций для борьбы с мошенниками.
Путин поставил задачу принять закон для возмещения россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.
Также даны поручения доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством.
Контроль за реализацией мер по борьбе с киберпреступлениями глава государства возложил на правительство, МВД, Генпрокуратуру, ФСБ и ЦБ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияГосуслугиКибербезопасность
 
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14:41Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
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