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Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты
Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты
Этим летом будет подписано соглашение о сотрудничестве между мемориальным комплексом "Концлагерь "Красный", расположенном вблизи Симферополя, и государственным... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T14:03
2025-04-02T14:03
анастасия гридчина
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новости крыма
белоруссия
концлагерь "красный"
хатынь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Этим летом будет подписано соглашение о сотрудничестве между мемориальным комплексом "Концлагерь "Красный", расположенном вблизи Симферополя, и государственным мемориальным комплексом в Хатыни, республика Беларусь. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.По словам Гридчиной, также будут подписаны соглашения между муниципалитетами – Красногвардейским районом Республики Крым и Городокским районом Витебской области.Как ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов, для республики важным приоритетом остается укрепление связей с регионами Белоруссии. Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества – АксеновХатынская трагедия: в Крыму почтили память жертв фашизмаВ храм при мемориале в Крыму передали частицу мощей Георгия Победоносца
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4.7
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анастасия гридчина, крым, новости крыма, белоруссия, концлагерь "красный", хатынь, история, память
Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты

Два мемориала в Крыму и Белоруссии создадут совместные антифашистские проекты

14:03 02.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал Концлагерь Красный
Мемориал Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Этим летом будет подписано соглашение о сотрудничестве между мемориальным комплексом "Концлагерь "Красный", расположенном вблизи Симферополя, и государственным мемориальным комплексом в Хатыни, республика Беларусь. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.
"Я думаю, что подписание этого соглашения состоится летом. Оба эти места связывает очень тяжелое прошлое, зверства фашистов, которые происходили там в годы войны. Два таких комплекса найдут много общего в части культурной составляющей и в части того, что будут реализованы общие проекты, есть, над чем совместно поработать", - заметила она.
По словам Гридчиной, также будут подписаны соглашения между муниципалитетами – Красногвардейским районом Республики Крым и Городокским районом Витебской области.
Как ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов, для республики важным приоритетом остается укрепление связей с регионами Белоруссии. Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма.
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Анастасия ГридчинаКрымНовости КрымаБелоруссияКонцлагерь "Красный"ХатыньИсторияПамять
 
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