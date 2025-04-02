https://crimea.ria.ru/20250402/memorialy-khatyn-i-krasnyy-sozdadut-sovmestnye-proekty-1145387570.html

Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты

Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты

Этим летом будет подписано соглашение о сотрудничестве между мемориальным комплексом "Концлагерь "Красный", расположенном вблизи Симферополя, и государственным... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T14:03

2025-04-02T14:03

2025-04-02T14:03

анастасия гридчина

крым

новости крыма

белоруссия

концлагерь "красный"

хатынь

история

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Этим летом будет подписано соглашение о сотрудничестве между мемориальным комплексом "Концлагерь "Красный", расположенном вблизи Симферополя, и государственным мемориальным комплексом в Хатыни, республика Беларусь. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.По словам Гридчиной, также будут подписаны соглашения между муниципалитетами – Красногвардейским районом Республики Крым и Городокским районом Витебской области.Как ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов, для республики важным приоритетом остается укрепление связей с регионами Белоруссии. Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества – АксеновХатынская трагедия: в Крыму почтили память жертв фашизмаВ храм при мемориале в Крыму передали частицу мощей Георгия Победоносца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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