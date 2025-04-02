Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми в Румынии
15:31 02.04.2025 (обновлено: 15:35 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Знаменитого американского актера Жана-Клода Ван Дамма обвиняют в связях с преступной сетью в Румынии. Якобы он воспользовался их услугами по торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из потерпевших.
В деле говорится о событиях 10-летней давности. Актера обвиняют в том, что он якобы имел связи с пятью девушками румынского происхождения, которых принуждали к проституции. Подбором девушек занимался предприниматель Морел Боля – глава EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.
"Преступления происходили в Каннах, а деяние, в котором обвиняется Ван Дамм, – использование сексуальных услуг лица, заведомо подвергавшегося эксплуатации", – говорится в заявлении, поданном в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) адвокатом одной из потерпевших.
Сообщается, что в 2022 году Болю уже обвиняли в торговле несовершеннолетними. По версии следствия, с 2000 по 2016 года он вовлекал девушек в проституцию через свои организации. В настоящий момент расследование продолжается.
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