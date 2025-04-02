Рейтинг@Mail.ru
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/van-damm-stal-figurantom-ugolovnogo-dela-o-torgovle-lyudmi-v-rumynii-1145387201.html
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
Знаменитого американского актера Жана-Клода Ван Дамма обвиняют в связях с преступной сетью в Румынии. Якобы он воспользовался их услугами по торговле людьми, в... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T15:31
2025-04-02T15:35
новости
кино
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145387781_0:87:2840:1685_1920x0_80_0_0_d884712306342e04f6e4557742fbb7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Знаменитого американского актера Жана-Клода Ван Дамма обвиняют в связях с преступной сетью в Румынии. Якобы он воспользовался их услугами по торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из потерпевших.В деле говорится о событиях 10-летней давности. Актера обвиняют в том, что он якобы имел связи с пятью девушками румынского происхождения, которых принуждали к проституции. Подбором девушек занимался предприниматель Морел Боля – глава EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.Сообщается, что в 2022 году Болю уже обвиняли в торговле несовершеннолетними. По версии следствия, с 2000 по 2016 года он вовлекал девушек в проституцию через свои организации. В настоящий момент расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145387781_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_8fa3629394f17a0f1cec47f4d78b318d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, кино, происшествия, в мире
Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми в Румынии

15:31 02.04.2025 (обновлено: 15:35 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктер Жан-Клод Ван Дамм
Актер Жан-Клод Ван Дамм - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Знаменитого американского актера Жана-Клода Ван Дамма обвиняют в связях с преступной сетью в Румынии. Якобы он воспользовался их услугами по торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из потерпевших.
В деле говорится о событиях 10-летней давности. Актера обвиняют в том, что он якобы имел связи с пятью девушками румынского происхождения, которых принуждали к проституции. Подбором девушек занимался предприниматель Морел Боля – глава EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.

"Преступления происходили в Каннах, а деяние, в котором обвиняется Ван Дамм, – использование сексуальных услуг лица, заведомо подвергавшегося эксплуатации", – говорится в заявлении, поданном в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) адвокатом одной из потерпевших.

Сообщается, что в 2022 году Болю уже обвиняли в торговле несовершеннолетними. По версии следствия, с 2000 по 2016 года он вовлекал девушек в проституцию через свои организации. В настоящий момент расследование продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКиноПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
17:00Выполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВО
16:43В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов
16:28Девять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
16:07ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции в ЛНР
15:56Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
15:38Россия готова построить АЭС во Вьетнаме и поставлять в страну нефть и газ
15:31Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
15:16Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
15:10Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжей
14:55За призывы к насилию над русскими крымчанину дали 2 года
14:41Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
14:34Киев теряет людей и технику на всех фронтах – сводка Минобороны РФ
14:23Москва добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
14:03Мемориалы Хатынь и "Красный" создадут совместные проекты
13:51Авария на сетях: десятки улиц Симферополя остались без света
13:39За несообщение о подготовке диверсии будут сажать за решетку
13:30В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
13:05Мошенница из Севастополя обманула знакомых почти на 10 миллионов рублей
12:52Бои в Курской области: ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки
Лента новостейМолния