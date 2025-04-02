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Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии

Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии

Знаменитого американского актера Жана-Клода Ван Дамма обвиняют в связях с преступной сетью в Румынии. Якобы он воспользовался их услугами по торговле людьми, в... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T15:31

2025-04-02T15:31

2025-04-02T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Знаменитого американского актера Жана-Клода Ван Дамма обвиняют в связях с преступной сетью в Румынии. Якобы он воспользовался их услугами по торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из потерпевших.В деле говорится о событиях 10-летней давности. Актера обвиняют в том, что он якобы имел связи с пятью девушками румынского происхождения, которых принуждали к проституции. Подбором девушек занимался предприниматель Морел Боля – глава EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.Сообщается, что в 2022 году Болю уже обвиняли в торговле несовершеннолетними. По версии следствия, с 2000 по 2016 года он вовлекал девушек в проституцию через свои организации. В настоящий момент расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кино, происшествия, в мире