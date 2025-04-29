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Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области

Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области

Российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T12:20

2025-04-29T12:20

2025-04-29T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Здесь также сработали силы группировки войск "Запад".За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии