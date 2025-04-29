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Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области
Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T12:20
2025-04-29T12:22
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харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Здесь также сработали силы группировки войск "Запад".За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии
Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области

Минобороны: российские военные освободили Дорошовку в Харьковской области

12:20 29.04.2025 (обновлено: 12:22 29.04.2025)
 
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Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Накануне Вооруженные силы России выбили ВСУ из села Каменка Харьковской области. Здесь также сработали силы группировки войск "Запад".
За минувшую неделю российские военные освободили шесть населенных пунктов: Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка и Богдановка в ДНР.
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РоссияНовостиМинистерство обороны РФНовости СВОХарьковская областьВооруженные силы России
 
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