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70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей - РИА Новости Крым, 29.04.2025
70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, согласно которой 70 процентов выплаты будут составлять... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T11:53
2025-04-29T11:53
россия
новости
учитель
образование в россии
зарплата
сергей кравцов
минпросвещения рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, согласно которой 70 процентов выплаты будут составлять базовую надбавку.Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Также он сообщил, что в российских школах не хватает около 30 процентов учителей. А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнениеВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметниковКаких учителей не хватает в школах Симферополя
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россия, новости, учитель, образование в россии, зарплата, сергей кравцов, минпросвещения рф
70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

Кравцов рассказал про новую систему оплаты труда учителей

11:53 29.04.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото
Преподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, согласно которой 70 процентов выплаты будут составлять базовую надбавку.

"Новая система оплаты труда – когда 70% учителю необходимо выплачивать как базовую надбавку, а 30% могут быть различные стимулирующие выплаты", – цитирует РИА Новости слова министра.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Также он сообщил, что в российских школах не хватает около 30 процентов учителей.
А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов.
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РоссияНовостиУчительОбразование в РоссииЗарплатаСергей КравцовМинпросвещения РФ
 
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