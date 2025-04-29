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70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей - РИА Новости Крым, 29.04.2025

70 на 30 – Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, согласно которой 70 процентов выплаты будут составлять... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T11:53

2025-04-29T11:53

2025-04-29T11:53

россия

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учитель

образование в россии

зарплата

сергей кравцов

минпросвещения рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда школьных учителей, согласно которой 70 процентов выплаты будут составлять базовую надбавку.Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Также он сообщил, что в российских школах не хватает около 30 процентов учителей. А вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в российских школах вводят оценки за поведение – мнениеВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметниковКаких учителей не хватает в школах Симферополя

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, учитель, образование в россии, зарплата, сергей кравцов, минпросвещения рф