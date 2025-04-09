https://crimea.ria.ru/20250409/dopobrazovanie-dlya-uchiteley-v-rossii-budet-provoditsya-v-gosorganizatsiyakh-1145543249.html
Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях
Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях
Дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Об этом заявил председатель Государственной... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T14:00
2025-04-09T14:00
2025-04-09T14:00
вячеслав володин
государственная дума рф
новости
россия
образование в россии
учитель
общество
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110753/07/1107530752_0:31:2200:1269_1920x0_80_0_0_bc807a05c3c99353cac4b6014599b850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Закон, направленный на повышение качества дополнительного образования педагогов, поддержан большинством депутатов.По оценкам экспертов, сообщил Володин, в 2023 году услуги по переобучению педагогических работников осуществляли почти 7 тысяч организаций. Из них 15% не имеют статуса учебного или научного центра.В дистанционной форме было организовано 155 тысяч курсов переподготовки и почти 39 тысяч программ повышения квалификации. Это больше половины от общего объема.Как результат, добавил Володин, в некоторых школах учителя, имея на руках купленные в интернете у частных фирм документы, преподают по несколько предметов, в том числе несмежных.Принятый закон исключит подобные случаи. Допобразование педагоги будут получать в государственных и муниципальных образовательных организациях. А также в образовательных организациях, учредителями которых являются государство, субъект РФ, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале.Володин подчеркнул, что учителя будут проходить обучение в образовательных организациях, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании, а также в образовательных организациях "Сириуса" и "Сколково" и в общероссийских спортивных федерациях.Ранее сообщалось, что студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагоговВ Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантов В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110753/07/1107530752_112:0:2200:1566_1920x0_80_0_0_5aee600b675aeb2841b021f60f4d775b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, государственная дума рф, новости, россия, образование в россии, учитель, общество, закон и право
Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях
Переподготовка учителей в РФ будет вестить в государственных и муниципальных организациях
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
Закон, направленный на повышение качества дополнительного образования педагогов, поддержан большинством депутатов.
По оценкам экспертов, сообщил Володин, в 2023 году услуги по переобучению педагогических работников осуществляли почти 7 тысяч организаций. Из них 15% не имеют статуса учебного или научного центра.
В дистанционной форме было организовано 155 тысяч курсов переподготовки и почти 39 тысяч программ повышения квалификации. Это больше половины от общего объема.
"Они открыто рекламируют возможность получения онлайн практически любых дипломов. Только на одном из таких сайтов, не выходя из дома предлагается пройти свыше 1,5 тысячи курсов и 4 тысяч программ. Это ставит под сомнение качество переобучения преподавателей, а также размывает реальную картину оснащенности педагогическими кадрами системы образования", – заявил Володин.
Как результат, добавил Володин, в некоторых школах учителя, имея на руках купленные в интернете у частных фирм документы, преподают по несколько предметов, в том числе несмежных.
Принятый закон исключит подобные случаи. Допобразование педагоги будут получать в государственных и муниципальных образовательных организациях. А также в образовательных организациях, учредителями которых являются государство, субъект РФ, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале.
Володин подчеркнул, что учителя будут проходить обучение в образовательных организациях, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании, а также в образовательных организациях "Сириуса" и "Сколково" и в общероссийских спортивных федерациях.
Ранее сообщалось, что студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз
на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: