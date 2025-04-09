https://crimea.ria.ru/20250409/dopobrazovanie-dlya-uchiteley-v-rossii-budet-provoditsya-v-gosorganizatsiyakh-1145543249.html

Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях

Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях

Дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Об этом заявил председатель Государственной... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T14:00

2025-04-09T14:00

2025-04-09T14:00

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

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образование в россии

учитель

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Дополнительным образованием школьных учителей России будут заниматься муниципальные и государственные организации. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Закон, направленный на повышение качества дополнительного образования педагогов, поддержан большинством депутатов.По оценкам экспертов, сообщил Володин, в 2023 году услуги по переобучению педагогических работников осуществляли почти 7 тысяч организаций. Из них 15% не имеют статуса учебного или научного центра.В дистанционной форме было организовано 155 тысяч курсов переподготовки и почти 39 тысяч программ повышения квалификации. Это больше половины от общего объема.Как результат, добавил Володин, в некоторых школах учителя, имея на руках купленные в интернете у частных фирм документы, преподают по несколько предметов, в том числе несмежных.Принятый закон исключит подобные случаи. Допобразование педагоги будут получать в государственных и муниципальных образовательных организациях. А также в образовательных организациях, учредителями которых являются государство, субъект РФ, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале.Володин подчеркнул, что учителя будут проходить обучение в образовательных организациях, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании, а также в образовательных организациях "Сириуса" и "Сколково" и в общероссийских спортивных федерациях.Ранее сообщалось, что студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокомментировали новый закон об аттестации для педагоговВ Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантов В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, россия, образование в россии, учитель, общество, закон и право