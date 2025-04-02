https://crimea.ria.ru/20250402/v-rossii-detey-migrantov-budut-testirovat-na-znanie-russkogo-yazyka-1145377427.html
В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка
В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка
В России вступил в силу закон, обязывающий детей мигрантов сдавать обязательный тест на знание русского языка. Об этом заявил председатель Государственной Думы... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T09:04
2025-04-02T09:04
2025-04-02T09:05
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образование в россии
вячеслав володин
закон и право
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России вступил в силу закон, обязывающий детей мигрантов сдавать обязательный тест на знание русского языка. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.Теперь детей мигрантов не возьмут в школу, если они находятся на территории РФ незаконно, предусмотрена специальная проверка. Также ребенка не зачислят при недостаточном уровне знания русского языка. Тесты по русскому для мигрантов, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения с 1 по 11 класс. Для зачисления в школу у кандидата должно быть 90% правильных ответов.По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также даст возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.Володин добавил, что необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества о содержании тестовых заданий, их качества и эффективности.На 1 января 2025 года, по данным МВД, в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигранта.Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пригласят трудовых мигрантов из ИндииКрым является примером в проведении миграционной политики – экспертВ Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза
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россия, новости, образование в россии, вячеслав володин, закон и право, мигранты, дети, школа
В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка
Володин: дети мигрантов в тестах по русскому языку должны дать 90% правильных ответов
09:04 02.04.2025 (обновлено: 09:05 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России вступил в силу закон, обязывающий детей мигрантов сдавать обязательный тест на знание русского языка. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
"В прошлом году Госдума разработала и приняла 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Вступил в силу последний из них, который определяет условия зачисления детей мигрантов в школы", – сообщил Володин.
Теперь детей мигрантов не возьмут в школу, если они находятся на территории РФ незаконно, предусмотрена специальная проверка. Также ребенка не зачислят при недостаточном уровне знания русского языка. Тесты по русскому для мигрантов, включая устную часть, разработаны индивидуально для каждой ступени обучения с 1 по 11 класс. Для зачисления в школу у кандидата должно быть 90% правильных ответов.
"С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано. Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%", - проинформировал Володин.
По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также даст возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации.
Володин добавил, что необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества о содержании тестовых заданий, их качества и эффективности.
На 1 января 2025 года, по данным МВД, в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигранта.
Ранее президент Владимир Путин подписал
указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться.
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