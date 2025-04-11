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На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - Путин
На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2025
На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - Путин
На развитие Военно-морского флота России на ближайшее десятилетие направят 8,4 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:45
2025-04-11T15:45
вмф
владимир путин (политик)
россия
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На развитие Военно-морского флота России на ближайшее десятилетие направят 8,4 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития ВМФ.Как отметил глава государства, Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов."И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач", - указал он.Путин отметил, что совершенствованию Военно-морского флота власти уделяют серьезное постоянное внимание. Динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная экономическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика военного флота, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вмф, владимир путин (политик), россия, армия и флот, новости
На развитие ВМФ в ближайшее 10 лет выделят более 8 трлн рублей - Путин

На развитие ВМФ России на ближайшее десятилетие предусмотрены 8,4 трлн рублей – Путин

15:45 11.04.2025
 
© © AP Photo / Javier GaleanoКубинцы приветствуют корабль ВМФ России "Адмирал Чабаненко" в порту Гаваны. Архивное фото
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России Адмирал Чабаненко в порту Гаваны. Архивное фото
© © AP Photo / Javier Galeano
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На развитие Военно-морского флота России на ближайшее десятилетие направят 8,4 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития ВМФ.
"Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей... предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей", - сказал российский лидер.
Как отметил глава государства, Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов.
"И сегодня, и в перспективе наши корабли должны быть способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач", - указал он.
Путин отметил, что совершенствованию Военно-морского флота власти уделяют серьезное постоянное внимание. Динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная экономическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем – все это требует формирования нового облика военного флота, добавил он.
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ВМФВладимир Путин (политик)РоссияАрмия и флотНовости
 
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