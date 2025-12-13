https://crimea.ria.ru/20251213/kakoy-segodnya-prazdnik-13-dekabrya-1133499037.html

Какой сегодня праздник: 13 декабря

Какой сегодня праздник: 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2025

Какой сегодня праздник: 13 декабря

Во всем мире сегодня отмечают День ванильного неба и Праздник живота, в России – День медведя. Православные христиане вспоминают Андрея Первозванного. В этот... РИА Новости Крым, 13.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День ванильного неба и Праздник живота, в России – День медведя. Православные христиане вспоминают Андрея Первозванного. В этот день в 1903 году запатентована конусная форма для мороженого, а в 1971 году на киноэкраны вышла комедия "Джентльмены удачи". В этот день родились советский актер Николай Рыбников, Народная артистка России Людмила Сенчина.Что отмечают в миреПравославные христиане 13 декабря отмечают День памяти святого апостола Андрея Первозванного. В России память этого святого всегда почиталась весьма торжественно. Еще Петр I учредил в его честь высшую награду России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, который давался в награду сановникам государства. Также с петровских времен Андреевский флаг стал официальным стягом российского флота, и под его сенью русские моряки одержали множество славных побед.Опрос иностранных туристов доказал живучесть трех популярных стереотипов о жизни россиян: в стране всем заправляют военные, любую еду запивают водкой, а медведи свободно гуляют по улицам. Ну, раз уж мишка остается одним из главных символов страны, то и праздник у него должен быть особенный. В День медведя всем россиянам рекомендуется пить водку прямо из военной каски на брудершафт с вашим ручным медведем (также важно играть на балалайке и закусывать калиной).А еще во всем мире сегодня отмечают День ванильного неба и капучино со взбитыми сливками. Этот "вкусный" творческий праздник вдохновляет на создание чего-то прекрасного. Для художников, поэтов и музыкантов 13 декабря считается днем максимального полета фантазии. Ну, а для любителей кофе это лишний повод побаловать себя чашкой ароматного напитка.Также сегодня можно отметить Праздник живота и День горячего какао. Именины у Андрея и Ивана.Знаменательны датыВ 1896 году итальянский эмигрант Итало Марчиони впервые предложил нью-йоркской публике мороженое-рожок, а потом вдруг понял, насколько выгодное это дело, и запатентовал свое изобретение. Патент он получил 13 декабря 1903 года, после чего для семьи Марчиони наступила сладкая жизнь – они стали крупнейшим производителям съедобной упаковки в Соединенных Штатах.А 54 года назад на отечественные киноэкраны вышла комедия "Джентльмены удачи". Кстати, в сцене, где сбежавшие рецидивисты прятались в цистерне с цементом, на самом деле использовалась хлебная закваска. Для натуральности закваску подкрасили зеленой луковой эссенцией. При этом Георгию Вицину сказали, что состав настоян на 23 видах трав и способен увеличить жизнь человека на 15 лет. Артист просидел в цистерне намного дольше других.Кто родился в этот деньВ этот день 95 лет назад родился знаменитый советский актер, Народный артист РСФСР, кумир советских женщин 50-60-х Николай Рыбников. Говорят, у Рыбникова был очень озорной характер: как-то, забравшись в радиорубку студенческого общежития, он голосом Левитана сообщил о семикратном понижении цены на водку и табак. Все поверили, а вот компетентные органы шутку не оценили, решив, что это антисоветская пропаганда. К счастью, Николай отделался лишь исключением из комсомола.А 75 лет назад на свет появилась Народная артистка России Людмила Сенчина. Интересно, что Людмила была первой советской певицей, в репертуаре которой появились песни The Beatles. Такому пополнению репертуара певицы предшествовало ее знакомство с вдовой Джона Леннона Йоко Оно.Также именинники дня немецкий поэт, публицист и критик Генрих Гейне, русский поэт и драматург Валерий Брюсов, народный артист СССР Ростислав Плятт, американская кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт и другие.

