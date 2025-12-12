Рейтинг@Mail.ru
В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/v-rossii-s-novogo-goda-proindeksiruyut-ryad-vyplat-voennym-1151625500.html
В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным
В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным
В России с 1 января 2026 года на 4 процента будут проиндексированы пособия и выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых органов. Документ размещен на... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T21:11
2025-12-12T21:11
россия
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
правительство россии
инфляция
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145537798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fdcfe99af0695685c0d06cd11551a858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России с 1 января 2026 года на 4 процента будут проиндексированы пособия и выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых органов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 20 декабря 2024 года № 1830 "Об индексации в 2025 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях", - говорится в постановлении.Исходя из уровня инфляции, повысятся единовременные пособия в связи с гибелью или получением увечья военным или сотрудникам силовых органов, которые установлены законом "О полиции" и законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".Кроме того, индексация коснется и других выплат и ежемесячных денежных компенсаций. Также будут проиндексированы размеры страховых сумм, установленных законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения".Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251024/federalnyy-byudzhet-2026-kak-ekonomika-rossii-peremolola-30-000-sanktsiy-1150373595.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145537798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccc281d66e749dcc4fbeb5eb6eec66df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, правительство россии, инфляция, общество
В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным

В России с января проиндексируют выплаты в связи с гибелью или увечьями военнослужащих

21:11 12.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму наградили военнослужащих и силовиков
В Крыму наградили военнослужащих и силовиков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России с 1 января 2026 года на 4 процента будут проиндексированы пособия и выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых органов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 20 декабря 2024 года № 1830 "Об индексации в 2025 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях", - говорится в постановлении.
Исходя из уровня инфляции, повысятся единовременные пособия в связи с гибелью или получением увечья военным или сотрудникам силовых органов, которые установлены законом "О полиции" и законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Кроме того, индексация коснется и других выплат и ежемесячных денежных компенсаций. Также будут проиндексированы размеры страховых сумм, установленных законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения".
Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
24 октября, 08:08Радио "Спутник в Крыму"
Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
 
РоссияВыплаты и компенсацииПособия и выплатыПравительство РоссииИнфляцияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами
22:16В Севастополе произошло землетрясение
21:54Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
21:23Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине
21:11В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным
20:57В Ялте будут делать операции на открытом сердце
20:39Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
20:14Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу
19:59Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
19:37Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
19:25В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
19:03Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков
18:48В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
18:36Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
18:19Цена на серебро побила исторический максимум
18:01Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему
17:47В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
17:43На Севастополь обрушится сильный северный ветер
17:29Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
17:16Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
Лента новостейМолния