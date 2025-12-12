https://crimea.ria.ru/20251212/v-rossii-s-novogo-goda-proindeksiruyut-ryad-vyplat-voennym-1151625500.html

В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным

2025-12-12T21:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В России с 1 января 2026 года на 4 процента будут проиндексированы пособия и выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых органов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."Осуществить индексацию с применением коэффициента 1,04 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 20 декабря 2024 года № 1830 "Об индексации в 2025 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), гражданам, проходившим военные сборы, и гражданам, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях", - говорится в постановлении.Исходя из уровня инфляции, повысятся единовременные пособия в связи с гибелью или получением увечья военным или сотрудникам силовых органов, которые установлены законом "О полиции" и законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".Кроме того, индексация коснется и других выплат и ежемесячных денежных компенсаций. Также будут проиндексированы размеры страховых сумм, установленных законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии РФ, сотрудников органов принудительного исполнения".Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

