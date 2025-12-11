https://crimea.ria.ru/20251211/v-rossii-v-2026-godu-vyrastut-sotsialnye-i-strakhovye-pensii--1151575898.html
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
Страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T14:10
2025-12-11T14:10
2025-12-11T15:29
россия
новости
пенсия
владимир путин (политик)
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126036724_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4873767f2440427960e980803c4c44f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства добавил, что средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда. Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме, подчеркнул он.Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховые — на 7,6. По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплатыПутин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 годаКак в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126036724_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fb430d43c2dbb6debbe16caadfac9846.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, пенсия, владимир путин (политик), господдержка
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
В России страховые пенсии с 1 января 2026 год проиндексируют на 7,6% - Путин
14:10 11.12.2025 (обновлено: 15:29 11.12.2025)