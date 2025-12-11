Рейтинг@Mail.ru
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
Страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
2025-12-11T14:10
2025-12-11T15:29
россия
новости
пенсия
владимир путин (политик)
господдержка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства добавил, что средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда. Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме, подчеркнул он.Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховые — на 7,6. По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих, сообщалось ранее.
россия, новости, пенсия, владимир путин (политик), господдержка
В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии

В России страховые пенсии с 1 января 2026 год проиндексируют на 7,6% - Путин

14:10 11.12.2025 (обновлено: 15:29 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Страховые пенсии в России первого января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, а в апреле вырастут и социальные пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера", - сказал он.
Глава государства добавил, что средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда. Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме, подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховые — на 7,6. По информации Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в стране на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Индексация страховых пенсий затронет 38 миллионов человек – российских пенсионеров – и работающих, и неработающих, сообщалось ранее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
 
РоссияНовостиПенсияВладимир Путин (политик)Господдержка
 
