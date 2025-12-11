https://crimea.ria.ru/20251211/kogda-zavershat-stroitelstvo-kanalizatsii-v-starom-gorode-simferopolya-1151574308.html
Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
В исторической части Симферополя завершается строительство канализации. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T13:35
2025-12-11T13:35
2025-12-11T13:35
симферополь
новости
городская среда
водоснабжение
водоотведение
юрий гоцанюк
благоустройство
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151574949_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cdd9c8e27eaae0c294826df3b2100eab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В исторической части Симферополя завершается строительство канализации. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его данным, абонентов начнут подключать после передачи объекта на баланс компании "Вода Крыма", после завершения работ "Крымавтодор" начнет восстановление асфальтобетонного покрытия.Как сообщали ранее в минстрое республики, в рамках программы в старой части города прокладывается около 13,5 километров сетей и устанавливается почти 600 ревизионных колодцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратураКогда на всем крымском побережье появится система водоотведенияКогда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151574949_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d19ea91444f4f77d17c29b626d3ac947.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости, городская среда, водоснабжение, водоотведение, юрий гоцанюк, благоустройство, вода крыма
Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
В Симферополе строительство канализации в Старом городе завершат в мае 2026 года – власти