Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
В исторической части Симферополя завершается строительство канализации. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В исторической части Симферополя завершается строительство канализации. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его данным, абонентов начнут подключать после передачи объекта на баланс компании "Вода Крыма", после завершения работ "Крымавтодор" начнет восстановление асфальтобетонного покрытия.Как сообщали ранее в минстрое республики, в рамках программы в старой части города прокладывается около 13,5 километров сетей и устанавливается почти 600 ревизионных колодцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратураКогда на всем крымском побережье появится система водоотведенияКогда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя

© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРайон Старого города в Симферополе
Район Старого города в Симферополе
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В исторической части Симферополя завершается строительство канализации. Об этом сообщил в четверг председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"Подключение домов начнется в январе и будет завершено к маю 2026 года. До конца следующей недели администрации города совместно с депутатским корпусом следует провести работу с жителями по определению готовности к техподключению", – проинформировал Гоцанюк.

По его данным, абонентов начнут подключать после передачи объекта на баланс компании "Вода Крыма", после завершения работ "Крымавтодор" начнет восстановление асфальтобетонного покрытия.
"Также до конца следующей недели подрядной организации дано поручение восстановить поврежденное дорожное покрытие на улице Красноармейская, где ранее велись работы по прокладке сетей", – добавил глава Совмина.
Как сообщали ранее в минстрое республики, в рамках программы в старой части города прокладывается около 13,5 километров сетей и устанавливается почти 600 ревизионных колодцев.
