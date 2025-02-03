https://crimea.ria.ru/20250203/kogda-na-vsem-krymskom-poberezhe-poyavitsya-sistema-vodootvedeniya-1143735848.html

Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения

Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения

Очистные сооружения в Коктебеле, Саках и Алуште будут сданы в эксплуатацию в 2025 году, заявки на подключение абонентов к системе водоотведения уже принимаются. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T07:43

2025-02-03T07:43

2025-02-03T07:43

радио "спутник в крыму"

максим новик

водоснабжение

вода крыма

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новости крыма

крым

очистные сооружения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Очистные сооружения в Коктебеле, Саках и Алуште будут сданы в эксплуатацию в 2025 году, заявки на подключение абонентов к системе водоотведения уже принимаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.По словам Новика, масштабные работы по обеспечению населения водоснабжением и водоотведением ведутся сейчас на всем крымском побережье, особое внимание уделено Южному берегу Крыма.Это позволит начать подключение новых абонентов там, где действовали ограничения, добавил он."По многим регионам, например, по городу Судак, у нас долгое время действовал официальный запрет на подключение новых абонентов в системе водоотведения из-за того, что очистные сооружения находились в ненадлежащем состоянии и работали уже на пределе своей мощности. И прокуратура очень строго за этим следила", – отметил Новик.Возможность подключиться к сети получат и жители курортного поселка Коктебель, где канализации не было в принципе, подчеркнул он. Очистные сооружения здесь также сдадут в эксплуатацию в 2025 году, сказал Новик.По его словам, с заявками в ресурсоснабжающую организацию уже обращаются, и их немало."Но пока мы не имеем права их подключать: объект не введен в эксплуатацию – ни система коллекторов, ни очистные сооружения. Они должны заработать – тогда мы будем готовы принимать (заявки – ред.)", – пояснил Новик.Он напомнил, что в 2024 году в Крыму тоже было введено сразу несколько КОС. В их числе: КОС "Морское", КОС "Оленевка", КОС "Черноморское" и КОС "Ленино".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках достроили современные очистные сооруженияВ Керчи меняется схема движения из-за замены коллектораКогда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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