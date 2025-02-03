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Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения
Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения
Очистные сооружения в Коктебеле, Саках и Алуште будут сданы в эксплуатацию в 2025 году, заявки на подключение абонентов к системе водоотведения уже принимаются. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T07:43
2025-02-03T07:43
радио "спутник в крыму"
максим новик
водоснабжение
вода крыма
вода в крыму
новости крыма
крым
очистные сооружения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Очистные сооружения в Коктебеле, Саках и Алуште будут сданы в эксплуатацию в 2025 году, заявки на подключение абонентов к системе водоотведения уже принимаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.По словам Новика, масштабные работы по обеспечению населения водоснабжением и водоотведением ведутся сейчас на всем крымском побережье, особое внимание уделено Южному берегу Крыма.Это позволит начать подключение новых абонентов там, где действовали ограничения, добавил он."По многим регионам, например, по городу Судак, у нас долгое время действовал официальный запрет на подключение новых абонентов в системе водоотведения из-за того, что очистные сооружения находились в ненадлежащем состоянии и работали уже на пределе своей мощности. И прокуратура очень строго за этим следила", – отметил Новик.Возможность подключиться к сети получат и жители курортного поселка Коктебель, где канализации не было в принципе, подчеркнул он. Очистные сооружения здесь также сдадут в эксплуатацию в 2025 году, сказал Новик.По его словам, с заявками в ресурсоснабжающую организацию уже обращаются, и их немало."Но пока мы не имеем права их подключать: объект не введен в эксплуатацию – ни система коллекторов, ни очистные сооружения. Они должны заработать – тогда мы будем готовы принимать (заявки – ред.)", – пояснил Новик.Он напомнил, что в 2024 году в Крыму тоже было введено сразу несколько КОС. В их числе: КОС "Морское", КОС "Оленевка", КОС "Черноморское" и КОС "Ленино".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках достроили современные очистные сооруженияВ Керчи меняется схема движения из-за замены коллектораКогда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
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максим новик, водоснабжение, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, крым, очистные сооружения
Когда на всем крымском побережье появится система водоотведения

На крымском побережье в 2025 году начнут подключать абонентов к системе водоотведения

07:43 03.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоселок Коктебель в Крыму
Поселок Коктебель в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Очистные сооружения в Коктебеле, Саках и Алуште будут сданы в эксплуатацию в 2025 году, заявки на подключение абонентов к системе водоотведения уже принимаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
По словам Новика, масштабные работы по обеспечению населения водоснабжением и водоотведением ведутся сейчас на всем крымском побережье, особое внимание уделено Южному берегу Крыма.
"В этом году мы принимаем большой объем работы из Минстроя. Ожидаем крупные объекты. Это очистные сооружения города Алушта и КОС "Саки" – в этом году они 100% будут сданы в эксплуатацию и переданы нам в работу", – сказал Новик.
Это позволит начать подключение новых абонентов там, где действовали ограничения, добавил он.
"По многим регионам, например, по городу Судак, у нас долгое время действовал официальный запрет на подключение новых абонентов в системе водоотведения из-за того, что очистные сооружения находились в ненадлежащем состоянии и работали уже на пределе своей мощности. И прокуратура очень строго за этим следила", – отметил Новик.
Возможность подключиться к сети получат и жители курортного поселка Коктебель, где канализации не было в принципе, подчеркнул он. Очистные сооружения здесь также сдадут в эксплуатацию в 2025 году, сказал Новик.

"То есть мы получаем объект в комплексе и заходим не только на водоснабжение поселка, но и на водоотведение. И дальше задача развивать все эти внутрипоселковые сети, подключать абонентов", – уточнил директор предприятия.

По его словам, с заявками в ресурсоснабжающую организацию уже обращаются, и их немало.
"Но пока мы не имеем права их подключать: объект не введен в эксплуатацию – ни система коллекторов, ни очистные сооружения. Они должны заработать – тогда мы будем готовы принимать (заявки – ред.)", – пояснил Новик.
Он напомнил, что в 2024 году в Крыму тоже было введено сразу несколько КОС. В их числе: КОС "Морское", КОС "Оленевка", КОС "Черноморское" и КОС "Ленино".
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