ВСУ теряют людей, самолеты и танки – страшные потери Киева за неделю

2025-12-12T13:34

2025-12-12T13:34

2025-12-12T13:34

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Армия России за неделю уничтожила еще 9115 боевиков киевского режима, а также танки, самолет, более 1,7 тысяч БПЛА, оружие полевой артиллерии, склады с вооружением и другие технику и вооружения противника. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФВ течение недели подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 1470 боевиков ВСУ, танк, восемь боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. Потери противника составили более 1530 человек, два танка, 34 боевые бронированные машины, из них 17 западного производства, 98 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и 47 складов боеприпасов."Южная" группировки войск разбила свыше 1095 вражеских солдат, 24 боевые бронированные машины, из них шесть производства стран НАТО, 81 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Военнослужащими группировки "Центр" ликвидированы более 3130 неонацистов, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.В зоне ответственности бойцов группы "Восток" ВСУ потеряли свыше 1580 военных, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" уничтожены до 310 боевиков киевского режима, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая три американские гаубицы М777, девять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.За неделю освобождены восемь населенных пунктов: Лиман, Куриловка и Кучеровка в Харьковской области, Ровное, Северск и Червоное– в Донбассе, Остаповское– в Днепропетровской области и Новоданиловку– в Запорожской. ВКС России сбили самолетСу-27 воздушных сил Украины, средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1756 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили морской дрон в центральной части Черногоморя. Также армия России нанесла массированный и пять групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим предприятиям Украины, аэродромам и местам хранения дронов в ответ на террористические атаки ВС.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета,102 178 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронированных машин, 1 630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – ПутинВо время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУРоссия ответила ударами "Кинжалов" на атаки ВСУ

