Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.12.2025
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Позавчера стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.Также российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
харьковская область
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
12:10 11.12.2025 (обновлено: 12:38 11.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман Харьковской области", – сообщили в российском военном ведомстве.
Позавчера стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.
Также российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".
1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
