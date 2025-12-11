https://crimea.ria.ru/20251211/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-poselok-v-kharkovskoy-oblasti-1151571491.html
Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Позавчера стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.Также российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
