Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T12:10

2025-12-11T12:10

2025-12-11T12:38

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Позавчера стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.Также российские войска освободили примыкающие к Красноармейску с восточной стороны населенные пункты. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки войск "Центр".1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

