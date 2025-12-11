https://crimea.ria.ru/20251211/v-sudake-shkolniki-izbili-sverstnika---malchik-v-bolnitse-s-travmami-1151583717.html

В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами

В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами - РИА Новости Крым, 11.12.2025

В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами

В Крыму СК и прокуратура проводят проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T14:57

2025-12-11T14:57

2025-12-11T15:16

крым

новости крыма

судак

дети

происшествия

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297433_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0c37e1e6a689ca746ef332bf688d43e1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму СК и прокуратура проводят проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму, информация о том, что группа подростков избила сверстника, появилась в соцсетях. Уточняется, что на ученика напали на территории школьного двора 17 ноября во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела.В прокуратуре Крыма добавили, что участники конфликта уже установлены, обстоятельства выясняются."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - уточнили в прокуратуре, добавив, что семьи школьников на профилактических учетах не состоят. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуруВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомуюШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на Кубани

https://crimea.ria.ru/20251103/kakie-prestupleniya-v-krymu-chasche-vsego-sovershayut-nesovershennoletnie-1150529563.html

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, судак, дети, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым