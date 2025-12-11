https://crimea.ria.ru/20251211/v-sudake-shkolniki-izbili-sverstnika---malchik-v-bolnitse-s-travmami-1151583717.html
В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
В Крыму СК и прокуратура проводят проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Об этом сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T14:57
2025-12-11T14:57
2025-12-11T15:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму СК и прокуратура проводят проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму, информация о том, что группа подростков избила сверстника, появилась в соцсетях. Уточняется, что на ученика напали на территории школьного двора 17 ноября во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела.В прокуратуре Крыма добавили, что участники конфликта уже установлены, обстоятельства выясняются."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - уточнили в прокуратуре, добавив, что семьи школьников на профилактических учетах не состоят. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуруВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомуюШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на Кубани
В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
В Крыму школьники избили сверстника - делом занялись СК и прокуратура
14:57 11.12.2025 (обновлено: 15:16 11.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Крыму СК и прокуратура проводят проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму, информация о том, что группа подростков избила сверстника, появилась в соцсетях. Уточняется, что на ученика напали на территории школьного двора 17 ноября во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела.
"Организована процессуальная проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга соцмедиа, о применении группой подростков насилия в отношении несовершеннолетнего в одной из школ Судака", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Крыма добавили, что участники конфликта уже установлены, обстоятельства выясняются.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", - уточнили в прокуратуре, добавив, что семьи школьников на профилактических учетах не состоят.
