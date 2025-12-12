Рейтинг@Mail.ru
В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
Школьные учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы с произведениями, посвященными Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Школьные учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы с произведениями, посвященными Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.Кроме того, в учебниках литературы всех классов появится раздел "Литература народов России".При этом раздел "Зарубежная литература" в учебниках будет теперь называться "Зарубежная литература в русских переводах".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь поступили единые для России учебники по истории В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
россия, учебники, великая отечественная война, новости, образование в россии, школа
В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне

Во всех школьных учебниках литературы в РФ появятся разделы о Великой Отечественной войне

16:40 12.12.2025 (обновлено: 16:58 12.12.2025)
 
© Fotolia / monticelllloКнига
Книга
© Fotolia / monticellllo
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Школьные учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы с произведениями, посвященными Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
"Теперь в учебниках по литературе в каждом классе будет раздел, посвященный литературе Великой Отечественной войны… Каждый год, конец апреля, перед майскими праздниками, это будет литература, посвященная Великой Победе и Великой Отечественной войне", - цитирует Ямпольскую РИА Новости.
Кроме того, в учебниках литературы всех классов появится раздел "Литература народов России".
"Начиная для малышей со сказок и легенд, потом до тех имен, хотя бы по одному имени в учебнике, чтобы они знали, что это великий поэт, это великий писатель", - уточнила советник российского лидера.
При этом раздел "Зарубежная литература" в учебниках будет теперь называться "Зарубежная литература в русских переводах".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополь поступили единые для России учебники по истории
В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории
В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
 
РоссияУчебникиВеликая Отечественная войнаНовостиОбразование в РоссииШкола
 
