В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне

2025-12-12T16:40

2025-12-12T16:40

2025-12-12T16:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Школьные учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы с произведениями, посвященными Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.Кроме того, в учебниках литературы всех классов появится раздел "Литература народов России".При этом раздел "Зарубежная литература" в учебниках будет теперь называться "Зарубежная литература в русских переводах".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь поступили единые для России учебники по истории В школах Крыма с 1 сентября вводят единые учебники по истории В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах

