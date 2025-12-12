Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иракским лидером Абдулом Латифом Рашидом в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Кремля.Он подчеркнул, что несмотря ни на какие бурные события в Ираке и в целом на Ближнем Востоке, между Москвой и Багдадом всегда сохранялись очень хорошие отношения."Они являются такими и сегодня. В принципе, у нас хорошие отношения складываются в сфере экономики. Многие наши компании работают и проявляют интерес к дальнейшей работе. Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - добавил российский лидер.Рашид в свою очередь заявил, что Ирак выступает за наращивание политической координации с Россией в вопросах политики и безопасности.
владимир путин (политик), россия, ирак, политика, внешняя политика, в мире, новости
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин

Отношения России и Ирака приобретают более разносторонний характер – Путин

19:37 12.12.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом
© Фото : Пресс-служба президента России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иракским лидером Абдулом Латифом Рашидом в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Кремля.
"Ситуация в регионе требует наших постоянных консультаций. Хочу подчеркнуть: мы всегда выступали за территориальную целостность Ирака, всегда поддерживали усилия руководства страны по стабилизации (обстановки – ред.). Можете не сомневаться, позиция носит принципиальный характер", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что несмотря ни на какие бурные события в Ираке и в целом на Ближнем Востоке, между Москвой и Багдадом всегда сохранялись очень хорошие отношения.
"Они являются такими и сегодня. В принципе, у нас хорошие отношения складываются в сфере экономики. Многие наши компании работают и проявляют интерес к дальнейшей работе. Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - добавил российский лидер.
Рашид в свою очередь заявил, что Ирак выступает за наращивание политической координации с Россией в вопросах политики и безопасности.
"Мы также нуждаемся в технологиях, которые активно развиваются в Российской Федерации, нуждаемся в Вашей помощи в этой сфере: это касается машиностроения, инфраструктуры, сельского хозяйства ‒ то, где мы раньше уже сотрудничали. Мы нуждаемся еще в большем взаимодействии с Вашей страной", - обратился иракский лидер к российскому коллеге.
Владимир Путин (политик)РоссияИракПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости
 
