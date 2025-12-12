https://crimea.ria.ru/20251212/rossiya-vsegda-vystupala-za-territorialnuyu-tselostnost-iraka--putin-1151624826.html

Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин

Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин

Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T19:37

2025-12-12T19:37

2025-12-12T19:37

владимир путин (политик)

россия

ирак

политика

внешняя политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151624714_0:0:1288:726_1920x0_80_0_0_3ea36dbda9d1abb03c966ceda9e93efc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иракским лидером Абдулом Латифом Рашидом в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Кремля.Он подчеркнул, что несмотря ни на какие бурные события в Ираке и в целом на Ближнем Востоке, между Москвой и Багдадом всегда сохранялись очень хорошие отношения."Они являются такими и сегодня. В принципе, у нас хорошие отношения складываются в сфере экономики. Многие наши компании работают и проявляют интерес к дальнейшей работе. Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - добавил российский лидер.Рашид в свою очередь заявил, что Ирак выступает за наращивание политической координации с Россией в вопросах политики и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

ирак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ирак, политика, внешняя политика, в мире, новости