Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иракским лидером Абдулом Латифом Рашидом в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Кремля.Он подчеркнул, что несмотря ни на какие бурные события в Ираке и в целом на Ближнем Востоке, между Москвой и Багдадом всегда сохранялись очень хорошие отношения."Они являются такими и сегодня. В принципе, у нас хорошие отношения складываются в сфере экономики. Многие наши компании работают и проявляют интерес к дальнейшей работе. Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - добавил российский лидер.Рашид в свою очередь заявил, что Ирак выступает за наращивание политической координации с Россией в вопросах политики и безопасности.
Новости
Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака и поддерживала усилия руководства страны по стабилизации обстановки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иракским лидером Абдулом Латифом Рашидом в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Кремля.
"Ситуация в регионе требует наших постоянных консультаций. Хочу подчеркнуть: мы всегда выступали за территориальную целостность Ирака, всегда поддерживали усилия руководства страны по стабилизации (обстановки – ред.). Можете не сомневаться, позиция носит принципиальный характер", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что несмотря ни на какие бурные события в Ираке и в целом на Ближнем Востоке, между Москвой и Багдадом всегда сохранялись очень хорошие отношения.
"Они являются такими и сегодня. В принципе, у нас хорошие отношения складываются в сфере экономики. Многие наши компании работают и проявляют интерес к дальнейшей работе. Отношения диверсифицируются, приобретают более разносторонний характер. Мы настроены и дальше работать, сотрудничать", - добавил российский лидер.
Рашид в свою очередь заявил, что Ирак выступает за наращивание политической координации с Россией в вопросах политики и безопасности.
"Мы также нуждаемся в технологиях, которые активно развиваются в Российской Федерации, нуждаемся в Вашей помощи в этой сфере: это касается машиностроения, инфраструктуры, сельского хозяйства ‒ то, где мы раньше уже сотрудничали. Мы нуждаемся еще в большем взаимодействии с Вашей страной", - обратился иракский лидер к российскому коллеге.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.