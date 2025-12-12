https://crimea.ria.ru/20251212/turtsiya-gotova-prinimat-peregovory-po-ukraine--erdogan-1151620940.html

Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган

2025-12-12T17:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Турция готова принимать у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта в любом формате. Об этом в пятницу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Отмечается также, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также всеобъемлющие поддержка Турцией усилий в контексте конфликта на Украине. Кроме того, были подробно рассмотрены вопросы замораживание российских фондов со стороны ЕС.Также главы государств обсудили ситуации в Сирии и на Южном Кавказе. Переговоры продлились полтора часа, к ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбад Шариф, при этом Эрдоган сообщил о готовности Анкары содействовать и перемирию Пакистана и Афганистана.Ранее темы, прозвучавшие на переговорах Путина и Эрдогана в Ашхабаде, обозначили в Кремле. Президент РФ прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к Монументу нейтралитета. Затем принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Также в повестке провел ряд двухсторонних встреч с лидерами государств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган готов организовать переговоры по Украине в СтамбулеЭрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего

