Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
Турция готова принимать у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта в любом формате. Об этом в пятницу во время встречи с президентом РФ... РИА Новости Крым, 12.12.2025
владимир путин (политик)
россия
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
внешняя политика
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Турция готова принимать у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта в любом формате. Об этом в пятницу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Отмечается также, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также всеобъемлющие поддержка Турцией усилий в контексте конфликта на Украине. Кроме того, были подробно рассмотрены вопросы замораживание российских фондов со стороны ЕС.Также главы государств обсудили ситуации в Сирии и на Южном Кавказе. Переговоры продлились полтора часа, к ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбад Шариф, при этом Эрдоган сообщил о готовности Анкары содействовать и перемирию Пакистана и Афганистана.Ранее темы, прозвучавшие на переговорах Путина и Эрдогана в Ашхабаде, обозначили в Кремле. Президент РФ прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к Монументу нейтралитета. Затем принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Также в повестке провел ряд двухсторонних встреч с лидерами государств.
россия
турция
украина
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Турция готова принимать у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта в любом формате. Об этом в пятницу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент Турции отметил, что Анкара внимательно следит за переговорным процессом по прекращению войны, и что в этом контексте Турция готова принимать у себя переговоры в любом формате", - сообщила канцелярия турецкого президента.

Отмечается также, что в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также всеобъемлющие поддержка Турцией усилий в контексте конфликта на Украине. Кроме того, были подробно рассмотрены вопросы замораживание российских фондов со стороны ЕС.
Также главы государств обсудили ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.
Переговоры продлились полтора часа, к ним присоединился премьер-министр Пакистана Шахбад Шариф, при этом Эрдоган сообщил о готовности Анкары содействовать и перемирию Пакистана и Афганистана.
Ранее темы, прозвучавшие на переговорах Путина и Эрдогана в Ашхабаде, обозначили в Кремле. Президент РФ прилетел в Ашхабад ночью в пятницу. Утром он возложил венок к Монументу нейтралитета. Затем принял участие в Международном форуме, посвященном Году мира и доверия. Также в повестке провел ряд двухсторонних встреч с лидерами государств.
