Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/evrosoyuz-soglasoval-zamorozku-aktivov-rf-do-vyplat-ukraine-1151625708.html
Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине
Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине
Российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T21:23
2025-12-12T21:24
европейский союз (ес)
европа
в мире
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.По его словам, следующий шаг ЕС - решение о финансировании Киева.Как пишет агентство Рейтер, правительства евроблока согласовали заморозку активов на 210 миллиардов евро.Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активовБудут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФКонфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
https://crimea.ria.ru/20251204/medvedev-prigrozil-evrosoyuzu-reparatsiyami-1151397039.html
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), европа, в мире, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, экономика, новости
Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине

Евросоюз согласовал заморозку российских активов до выплат Украине со стороны РФ

21:23 12.12.2025 (обновлено: 21:24 12.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит, по их словам, войну агрессии против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство", - цитирует Кошту РИА Новости.

По его словам, следующий шаг ЕС - решение о финансировании Киева.
"Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы", - заявил глава Евросовета.
Как пишет агентство Рейтер, правительства евроблока согласовали заморозку активов на 210 миллиардов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
4 декабря, 09:57
Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
 
Европейский Союз (ЕС)ЕвропаВ миреЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов РоссииЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19Восстание машин близко: в Европе предсказали войну людей с роботами
22:16В Севастополе произошло землетрясение
21:54Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
21:23Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине
21:11В России с нового года проиндексируют ряд выплат военным
20:57В Ялте будут делать операции на открытом сердце
20:39Роскомнадзор ответил на вопрос о новых ограничениях к Telegram
20:14Эксперт раскрыл смысл слов Зеленского о Крыме и референдуме по Донбассу
19:59Морозы ударят на выходных в Крыму - в воскресенье на дорогах гололед
19:37Россия всегда выступала за территориальную целостность Ирака – Путин
19:25В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
19:03Россия хочет мира с Украиной, а не перемирия – Песков
18:48В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами
18:36Что стоит за предупреждением Трампа о риске третьей мировой войны
18:19Цена на серебро побила исторический максимум
18:01Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистему
17:47В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
17:43На Севастополь обрушится сильный северный ветер
17:29Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
17:16Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
Лента новостейМолния