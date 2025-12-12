Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине
21:23 12.12.2025 (обновлено: 21:24 12.12.2025)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит, по их словам, войну агрессии против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство", - цитирует Кошту РИА Новости.
По его словам, следующий шаг ЕС - решение о финансировании Киева.
"Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы", - заявил глава Евросовета.
Как пишет агентство Рейтер, правительства евроблока согласовали заморозку активов на 210 миллиардов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.
