https://crimea.ria.ru/20251212/evrosoyuz-soglasoval-zamorozku-aktivov-rf-do-vyplat-ukraine-1151625708.html

Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине

Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине - РИА Новости Крым, 12.12.2025

Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат Украине

Российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта. РИА Новости Крым, 12.12.2025

2025-12-12T21:23

2025-12-12T21:23

2025-12-12T21:24

европейский союз (ес)

европа

в мире

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

заморозка активов россии

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Российские активы в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.По его словам, следующий шаг ЕС - решение о финансировании Киева.Как пишет агентство Рейтер, правительства евроблока согласовали заморозку активов на 210 миллиардов евро.Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активовБудут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФКонфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс

https://crimea.ria.ru/20251204/medvedev-prigrozil-evrosoyuzu-reparatsiyami-1151397039.html

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, в мире, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, экономика, новости