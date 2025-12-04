https://crimea.ria.ru/20251204/budut-posledstviya-premer-belgii-nazval-krazhey-izyatie-aktivov-rf-1151400380.html

Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ

Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае конфискации российских замороженных активов Европе придется их возвращать, поскольку Россия не проиграет в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью в интервью изданию La Libre.По словам бельгийского премьера, суверенные активы других стран можно лишь заморозить на время военных конфликтов, а по окончании боевых действий они могут быть переданы победителям в качестве репараций. Но в случае с украинским конфликтом о поражении России не может идти речь.Политик допустил, что в случае изъятия российских активов Москва может поступить аналогичным образом, конфисковав некоторые западные активы. При этом он не исключил, что таким же образом могут поступить Белоруссия и Китай."Мы об этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать... Без такого разделения рисков я сделаю все, чтобы заблокировать этот проект", - заключил де Вевер.Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процессСловакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – ФицоПремьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах

