Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае конфискации российских замороженных активов Европе придется их возвращать, поскольку Россия не... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T11:41
2025-12-04T11:41
россия
бельгия
новости
в мире
замороженные активы россии
конфискация замороженных российских активов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае конфискации российских замороженных активов Европе придется их возвращать, поскольку Россия не проиграет в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью в интервью изданию La Libre.По словам бельгийского премьера, суверенные активы других стран можно лишь заморозить на время военных конфликтов, а по окончании боевых действий они могут быть переданы победителям в качестве репараций. Но в случае с украинским конфликтом о поражении России не может идти речь.Политик допустил, что в случае изъятия российских активов Москва может поступить аналогичным образом, конфисковав некоторые западные активы. При этом он не исключил, что таким же образом могут поступить Белоруссия и Китай."Мы об этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать... Без такого разделения рисков я сделаю все, чтобы заблокировать этот проект", - заключил де Вевер.Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.
Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ

Европе придется возвращать России ее активы в случае их кражи – премьер Бельгии

11:41 04.12.2025
 
© gettyimages.com PoolПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© gettyimages.com Pool
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что в случае конфискации российских замороженных активов Европе придется их возвращать, поскольку Россия не проиграет в конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью в интервью изданию La Libre.
"Украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, – такого еще никогда не было. Речь идет о деньгах Центрального банка России", - сказал он.
По словам бельгийского премьера, суверенные активы других стран можно лишь заморозить на время военных конфликтов, а по окончании боевых действий они могут быть переданы победителям в качестве репараций. Но в случае с украинским конфликтом о поражении России не может идти речь.
"Кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и в стране, обладающей ядерным оружием, наступила нестабильность. И кто верит, что (президент РФ Владимир) Путин спокойно согласится на конфискацию российских активов?", - отметил де Вевер.
Политик допустил, что в случае изъятия российских активов Москва может поступить аналогичным образом, конфисковав некоторые западные активы. При этом он не исключил, что таким же образом могут поступить Белоруссия и Китай.
"Мы об этом думали? Нет, не думали. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова это сделать... Без такого разделения рисков я сделаю все, чтобы заблокировать этот проект", - заключил де Вевер.
Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
 
Лента новостейМолния