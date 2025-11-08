Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо

https://crimea.ria.ru/20251108/slovakiya-protiv-konfiskatsii-zamorozhennykh-aktivov-rf-dlya-ukrainy--fitso-1150755152.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Словакия не поддержит инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.На текущий момент Еврокомиссия добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик Когда на Украине закончатся деньги на войну Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России

