Рейтинг@Mail.ru
Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/slovakiya-protiv-konfiskatsii-zamorozhennykh-aktivov-rf-dlya-ukrainy--fitso-1150755152.html
Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
Словакия не поддержит инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T17:10
2025-11-08T16:56
роберт фицо
замороженные активы россии
замороженные российские активы
россия
политика
украина
европейский союз (ес)
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143542212_0:71:2954:1733_1920x0_80_0_0_f30b6a7ba0b6fe2cf3db31082b0dfd58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Словакия не поддержит инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.На текущий момент Еврокомиссия добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик Когда на Украине закончатся деньги на войну Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
россия
украина
словакия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143542212_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_8ef7016c111c6c1b6e441c1c5aa7a386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, замороженные активы россии, замороженные российские активы, россия, политика, украина, европейский союз (ес), словакия
Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо

Словакия выступает против использования замороженных активов РФ для помощи Украине – Фицо

17:10 08.11.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Словакия не поддержит инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине", - приводит слова Фицо РИА Новости.
На текущий момент Еврокомиссия добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в виде так называемого специального репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
Когда на Украине закончатся деньги на войну
Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
 
Роберт ФицоЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыРоссияПолитикаУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)Словакия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
19:01Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
18:45Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире
18:02На Украине остановлены все государственные ТЭС
17:41Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
17:20В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
17:10Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
16:37В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
16:06Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
15:52Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
15:43"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
15:32В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ
15:29В Севастополе остановили движение морского транспорта
15:17Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
15:01В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым
14:49В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
14:36Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
14:23На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"
13:59Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
13:43Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
Лента новостейМолния