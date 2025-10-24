Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах - РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251024/premer-belgii-sdelal-preduprezhdenie-evrope-o-rossiyskikh-aktivakh-1150399090.html
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T10:54
2025-10-24T10:54
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
бельгия
европейский союз (ес)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150398976_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70b7a6ba38750a79d9c89414340b4e40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
бельгия
Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах

Европа должна быть готова в любой момент вернуть российские активы – Премьер Бельгии

10:54 24.10.2025
 
© gettyimages.com PoolПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© gettyimages.com Pool
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой-либо причине, то они должны быть предоставлены немедленно", – цитирует де Вевера РИА Новости.
23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
