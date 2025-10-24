https://crimea.ria.ru/20251024/premer-belgii-sdelal-preduprezhdenie-evrope-o-rossiyskikh-aktivakh-1150399090.html

Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах

Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах

Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T10:54

2025-10-24T10:54

2025-10-24T10:54

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

бельгия

европейский союз (ес)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150398976_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70b7a6ba38750a79d9c89414340b4e40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.23 октября члены Евросоюза не смогли согласовать предложение еврокомиссии по использованию активов России на нужды Киева.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе откровенным грабежом, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУВ Германии планы изъять активы России назвали неприкрытой экспроприациейОбмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия

бельгия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , бельгия, европейский союз (ес), новости