Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
2025-11-27T17:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.
"Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", - сказал российский лидер.
По словам Путина, в этой связи возникает вопрос: кто кого учит?
"То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров, мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве, то ли они от европейцев учатся этому, то ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае и то, и другое - воровство", - подчеркнул он.
Президент РФ также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.
"А на фоне сложностей в экономике, где локомотив европейской экономики – экономика Германии – уже третий год пребывает в рецессии, это, конечно, будет, мне кажется, непростым испытанием", - добавил Путин.
Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава государства работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
