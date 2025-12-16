Рейтинг@Mail.ru
Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века
Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века
Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века
На пляже "Дельфин" в Ялте восстановление берегоукрепительных сооружений после "шторма века" закончат к лету. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На пляже "Дельфин" в Ялте восстановление берегоукрепительных сооружений после "шторма века" закончат к лету. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко по итогам выезда на объект.По ее данным, работы ведутся за счет федерального бюджета, весной подрядчик приступит к ремонту променадной части, установке ограждений, монтажу освещения. Сейчас на объекте ежедневно трудится 14 человек.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. Летом 2025 года сообщалось, что в Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века".
Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века

Берегоукрепительные сооружения в Ялте в районе пляжа "Дельфин" восстановят к лету – мэр

20:21 16.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На пляже "Дельфин" в Ялте восстановление берегоукрепительных сооружений после "шторма века" закончат к лету. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко по итогам выезда на объект.
"На пляже "Дельфин" в активной стадии монолитные работы – буны укрепляют, обрабатывают специальным гидрофобным составом, который продлевает срок эксплуатации. А на основание волногасящих стен наносят гидроизоляционный состав, который также позволит увеличить срок их службы", – проинформировала Павленко.
По ее данным, работы ведутся за счет федерального бюджета, весной подрядчик приступит к ремонту променадной части, установке ограждений, монтажу освещения. Сейчас на объекте ежедневно трудится 14 человек.

"Темп хороший, подрядчик заверяет, что к сезону объект будет готов принимать жителей и гостей нашего региона", – сообщила глава администрации.

В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. Летом 2025 года сообщалось, что в Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века".
Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма века
Севастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 года
Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения
