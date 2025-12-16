https://crimea.ria.ru/20251216/kogda-v-yalte-vosstanovyat-beregoukrepitelnye-sooruzheniya-posle-shtorma-veka-1151717842.html

Когда в Ялте восстановят берегоукрепительные сооружения после шторма века

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На пляже "Дельфин" в Ялте восстановление берегоукрепительных сооружений после "шторма века" закончат к лету. Об этом сообщила глава администрации курорта Янина Павленко по итогам выезда на объект.По ее данным, работы ведутся за счет федерального бюджета, весной подрядчик приступит к ремонту променадной части, установке ограждений, монтажу освещения. Сейчас на объекте ежедневно трудится 14 человек.В ночь на 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах. Летом 2025 года сообщалось, что в Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма векаСевастополю возместят расходы на ликвидацию последствий урагана 2023 годаКогда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения

