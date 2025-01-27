Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения
В Крыму разрушенные штормом берегоукрепительные сооружения должны восстановить к апрелю
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Алуште для ускорения ремонта берегоукрепительных сооружений увеличат количество рабочих и техники
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. К началу курортного сезона в Крыму должны восстановить разрушенные в ноябре 2023 года "штормом века" берегоукрепительные сооружения. Такое поручение дано председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком, информацию об этом он опубликовал в Telegram-канале.
"Поставил задачу обеспечить подготовку указанных берегоукрепительных сооружений к курортному сезону до 1 апреля 2025 года", – говорится в сообщении.
Такое решение было принято по итогу совещания с Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, представителями подрядных организаций, муниципальными образованиями, в которых ведутся соответствующие работы.
"В рамках ликвидации последствий "шторма века" в республике ведется капитальный ремонт 24 берегоукрепительных сооружений на территориях городских округов Алушта и Ялта, а также в Николаевском сельском поселении", – напомнил Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что процесс подготовки будет контролировать лично, о проделанной работе ему должны отчитываться каждую неделю.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения.
В конце прошлого года Юрий Гоцанюк сообщал о работах по восстановлению берегоукрепительных сооружений, которые ведутся на Южном берегу Крыма. По их окончанию будет улучшена защита прибрежной зоны и организованы более безопасные и удобные условия для отдыхающих.
В начале декабря в Алуште он поручил подрядной организации мобилизовать дополнительные ресурсы, увеличив количество рабочих до 100 человек и техники до 24 единиц, чтобы выполнить указанные работы в установленные сроки.
В ноябре глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что после "шторма века" в регионе пострадали 56 берегоукрепительных сооружений, 23 из них требуется капитальный ремонт. На приведение в порядок побережья из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей.
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