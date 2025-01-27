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Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения

Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооружения

К началу курортного сезона в Крыму должны восстановить разрушенные в ноябре 2023 года "штормом века" берегоукрепительные сооружения. Такое поручение дано... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T20:28

2025-01-27T20:28

2025-01-27T20:28

берегоукрепительные сооружения

юрий гоцанюк

новости крыма

алушта

ялта

николаевка

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. К началу курортного сезона в Крыму должны восстановить разрушенные в ноябре 2023 года "штормом века" берегоукрепительные сооружения. Такое поручение дано председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком, информацию об этом он опубликовал в Telegram-канале.Такое решение было принято по итогу совещания с Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, представителями подрядных организаций, муниципальными образованиями, в которых ведутся соответствующие работы.Он отметил, что процесс подготовки будет контролировать лично, о проделанной работе ему должны отчитываться каждую неделю.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения.В конце прошлого года Юрий Гоцанюк сообщал о работах по восстановлению берегоукрепительных сооружений, которые ведутся на Южном берегу Крыма. По их окончанию будет улучшена защита прибрежной зоны и организованы более безопасные и удобные условия для отдыхающих.В начале декабря в Алуште он поручил подрядной организации мобилизовать дополнительные ресурсы, увеличив количество рабочих до 100 человек и техники до 24 единиц, чтобы выполнить указанные работы в установленные сроки.В ноябре глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что после "шторма века" в регионе пострадали 56 берегоукрепительных сооружений, 23 из них требуется капитальный ремонт. На приведение в порядок побережья из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под СудакомВосстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублейКрыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооружений

алушта

ялта

николаевка

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берегоукрепительные сооружения, юрий гоцанюк, новости крыма, алушта, ялта, николаевка, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года