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Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века
Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века
После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года продолжается масштабная работа по приведению в порядок берегоукрепительных сооружений. На эти цели из... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T10:56
2024-11-07T10:57
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благоустройство
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года продолжается масштабная работа по приведению в порядок берегоукрепительных сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Так, на пляже "Русалка" восстановительные работы завершены уже на 40-45% – стихия здесь снесла все – от павильонов до причалов. Рабочим предстоит укрепить подпорные стены и сделать гидроизоляцию. В зоне отдыха они установят кованые ограждения и заменят покрытие. Договор на капремонт "Русалки" и пляжа санатория "Ай-Даниль" заключил Департамент строительства и благоустройства, рассказала глава администрации города.Другие пострадавшие берегоукрепительные сооружения (БУСы) в ведомстве Минжилполитики и государственного строительного надзора Республики. Среди них "Ковер" в Ялте, "Башмак" в Симеизе, пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа, санаториев "Мисхор", "Морской прибой", "Дюльбер" и другие, перечислила Павленко. Работы должны завершиться к лету.Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год, уточнила глава администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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янина павленко, ялта, новости крыма, крым, юбк, благоустройство, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века

После шторма века в Ялте все пляжи восстановят к лету 2026 года

10:56 07.11.2024 (обновлено: 10:57 07.11.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт берегоукрепительных сооружений
Ремонт берегоукрепительных сооружений
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года продолжается масштабная работа по приведению в порядок берегоукрепительных сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Всего в регионе пострадало 56 объектов, 23 из них требуется капитальный ремонт. На эти цели из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей", – сказала Павленко.

Так, на пляже "Русалка" восстановительные работы завершены уже на 40-45% – стихия здесь снесла все – от павильонов до причалов. Рабочим предстоит укрепить подпорные стены и сделать гидроизоляцию. В зоне отдыха они установят кованые ограждения и заменят покрытие. Договор на капремонт "Русалки" и пляжа санатория "Ай-Даниль" заключил Департамент строительства и благоустройства, рассказала глава администрации города.
Другие пострадавшие берегоукрепительные сооружения (БУСы) в ведомстве Минжилполитики и государственного строительного надзора Республики. Среди них "Ковер" в Ялте, "Башмак" в Симеизе, пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа, санаториев "Мисхор", "Морской прибой", "Дюльбер" и другие, перечислила Павленко. Работы должны завершиться к лету.
Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год, уточнила глава администрации города.
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