https://crimea.ria.ru/20241107/kogda-i-skolko-plyazhey-vosstanovyat-v-yalte-posle-proshlogodnego-shtorma-veka-1141669285.html

Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века

Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века

После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года продолжается масштабная работа по приведению в порядок берегоукрепительных сооружений. На эти цели из... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T10:56

2024-11-07T10:56

2024-11-07T10:57

янина павленко

ялта

новости крыма

крым

юбк

благоустройство

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141669575_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc1a8ae501d6051978808d1ca8bf8ee3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После сильнейшего шторма в ноябре прошлого года продолжается масштабная работа по приведению в порядок берегоукрепительных сооружений. На эти цели из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Так, на пляже "Русалка" восстановительные работы завершены уже на 40-45% – стихия здесь снесла все – от павильонов до причалов. Рабочим предстоит укрепить подпорные стены и сделать гидроизоляцию. В зоне отдыха они установят кованые ограждения и заменят покрытие. Договор на капремонт "Русалки" и пляжа санатория "Ай-Даниль" заключил Департамент строительства и благоустройства, рассказала глава администрации города.Другие пострадавшие берегоукрепительные сооружения (БУСы) в ведомстве Минжилполитики и государственного строительного надзора Республики. Среди них "Ковер" в Ялте, "Башмак" в Симеизе, пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа, санаториев "Мисхор", "Морской прибой", "Дюльбер" и другие, перечислила Павленко. Работы должны завершиться к лету.Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год, уточнила глава администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240213/yaltu-zhdut-grandioznye-peremeny-intervyu-s-yaninoy-pavlenko-1134911016.html

ялта

крым

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, новости крыма, крым, юбк, благоустройство, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года