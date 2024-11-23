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Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком
Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком
Дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года, планируют восстановить до конца года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T13:51
2024-11-23T13:51
ситуация на дорогах крыма
крым
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года, планируют восстановить до конца года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Судака Евгений Краснов в социальных сетях.По его словам, работы по восстановлению разрушенного участка автодороги продолжаются без выходных даже в штормовую погоду.Полностью завершить работы подрядчик планирует до конца года, уточнил Краснов.В Крыму продолжается ремонт 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Расходы на реализацию комплексной программы восстановления 35 берегозащитных сооружений в Крыму до 2030 года составят порядка 34 миллиардов рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.Ряд первоочередных работ планируется завершить до конца текущего года. В их числе восстановление покрытия набережных, а также волноотбойных стенок, пляжей, ограждений, сообщили ранее на заседании коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в ОрджоникидзеКогда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века
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РИА Новости Крым
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96
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60
крым, судак, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком

Разрушенную штормом дорогу из Алушты в Судак восстановят до конца года – власти

13:51 23.11.2024
 
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения КрасноваРазрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения Краснова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года, планируют восстановить до конца года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Судака Евгений Краснов в социальных сетях.
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения КрасноваРазрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения Краснова
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
По его словам, работы по восстановлению разрушенного участка автодороги продолжаются без выходных даже в штормовую погоду.
"Выполнено примыкание к существующим берегоукрепительным сооружениям в районе пансионата "Алмаз", ведется бетонирование откосной части обочины. Восстанавливаются конструкции лестничных маршей возле моста через реку Шелен", - написал Краснов.
Полностью завершить работы подрядчик планирует до конца года, уточнил Краснов.
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения КрасноваРазрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения Краснова
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
В Крыму продолжается ремонт 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Расходы на реализацию комплексной программы восстановления 35 берегозащитных сооружений в Крыму до 2030 года составят порядка 34 миллиардов рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.
Ряд первоочередных работ планируется завершить до конца текущего года. В их числе восстановление покрытия набережных, а также волноотбойных стенок, пляжей, ограждений, сообщили ранее на заседании коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения КрасноваРазрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
© Фото со страницы ВК замглавы администрации Судака Евгения Краснова
Разрушенную после шторма дорогу Алушта-Судак-Феодосия восстановят до конца года
26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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