https://crimea.ria.ru/20241123/kogda-vosstanovyat-razrushennuyu-shtormom-veka-dorogu-pod-sudakom-1142080318.html

Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком

Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Когда восстановят разрушенную "штормом века" дорогу под Судаком

Дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года, планируют восстановить до конца года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T13:51

2024-11-23T13:51

2024-11-23T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Дорогу Алушта – Судак – Феодосия в Морском, которая была разрушена "штормом века" в ноябре прошлого года, планируют восстановить до конца года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Судака Евгений Краснов в социальных сетях.По его словам, работы по восстановлению разрушенного участка автодороги продолжаются без выходных даже в штормовую погоду.Полностью завершить работы подрядчик планирует до конца года, уточнил Краснов.В Крыму продолжается ремонт 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате прошлогоднего ноябрьского шторма. Расходы на реализацию комплексной программы восстановления 35 берегозащитных сооружений в Крыму до 2030 года составят порядка 34 миллиардов рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.Ряд первоочередных работ планируется завершить до конца текущего года. В их числе восстановление покрытия набережных, а также волноотбойных стенок, пляжей, ограждений, сообщили ранее на заседании коллегии министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в ОрджоникидзеКогда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма века

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