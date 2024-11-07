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Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе
Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе
На ремонт набережной и гидротехнических сооружений в поселке городского типа Орджоникидзе из местного бюджета выделено два миллиона рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T21:07
2024-11-07T21:10
крым
феодосия
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
набережные крыма
набережная
орджоникидзе
новости крыма
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На ремонт набережной и гидротехнических сооружений в поселке городского типа Орджоникидзе из местного бюджета выделено два миллиона рублей. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.Гидротехнические сооружения нижней части набережной в поселке Орджоникидзе были разбиты "штормом века", который обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,6 млрд рублей.Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год. На следующий год в том числе из республиканского бюджета на эти цели запланировано 3,2 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма векаНа ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублейНа ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
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крым, феодосия, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, набережные крыма, набережная, орджоникидзе, новости крыма, игорь ткаченко
Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе

Разрушенную штормом набережную в Орджоникидзе отремонтируют до конца года – власти

21:07 07.11.2024 (обновлено: 21:10 07.11.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоРазбитая штормом набережная в Орджоникидзе
Разбитая штормом набережная в Орджоникидзе
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На ремонт набережной и гидротехнических сооружений в поселке городского типа Орджоникидзе из местного бюджета выделено два миллиона рублей. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
"Уже определен единственный подрядчик, с которым заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Ремонт должен быть завершен до конца текущего года", - написал Ткаченко в Telegram-канале.
Гидротехнические сооружения нижней части набережной в поселке Орджоникидзе были разбиты "штормом века", который обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года.
Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,6 млрд рублей.
Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год. На следующий год в том числе из республиканского бюджета на эти цели запланировано 3,2 млрд рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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