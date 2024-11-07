Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе
Разрушенную штормом набережную в Орджоникидзе отремонтируют до конца года – власти
21:07 07.11.2024 (обновлено: 21:10 07.11.2024)
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоРазбитая штормом набережная в Орджоникидзе
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На ремонт набережной и гидротехнических сооружений в поселке городского типа Орджоникидзе из местного бюджета выделено два миллиона рублей. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
"Уже определен единственный подрядчик, с которым заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Ремонт должен быть завершен до конца текущего года", - написал Ткаченко в Telegram-канале.
Гидротехнические сооружения нижней части набережной в поселке Орджоникидзе были разбиты "штормом века", который обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года.
Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,6 млрд рублей.
Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год. На следующий год в том числе из республиканского бюджета на эти цели запланировано 3,2 млрд рублей.
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