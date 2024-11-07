https://crimea.ria.ru/20241107/kogda-vosstanovyat-razrushennuyu-shtormom-veka-naberezhnuyu-v-ordzhonikidze-1141693858.html

Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе

Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе

На ремонт набережной и гидротехнических сооружений в поселке городского типа Орджоникидзе из местного бюджета выделено два миллиона рублей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T21:07

2024-11-07T21:07

2024-11-07T21:10

крым

феодосия

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

набережные крыма

набережная

орджоникидзе

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игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На ремонт набережной и гидротехнических сооружений в поселке городского типа Орджоникидзе из местного бюджета выделено два миллиона рублей. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.Гидротехнические сооружения нижней части набережной в поселке Орджоникидзе были разбиты "штормом века", который обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года. Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.Совместно с Роскапстроем в Крыму определено 69 объектов, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции. В этом году запланированы работы на 26 из них: 22 на территории Ялты и по 2 – в Николаевском сельском поселении и в Алуште. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,6 млрд рублей.Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год. На следующий год в том числе из республиканского бюджета на эти цели запланировано 3,2 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда и сколько пляжей восстановят в Ялте после прошлогоднего шторма векаНа ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублейНа ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей

крым

феодосия

орджоникидзе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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