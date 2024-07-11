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На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей

На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.07.2024

На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей

В Севастополе начнутся серьезные работы по ремонту набережной в центре города. Правительство РФ выделило на эти цели более полумиллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T19:25

2024-07-11T19:25

2024-07-11T19:29

севастополь

михаил развожаев

набережная

реконструкция

крым

новости крыма

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе начнутся серьезные работы по ремонту набережной в центре города. Правительство РФ выделило на эти цели более полумиллиарда рублей. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в эфире местного телеканала.Губернатор напомнил, что набережная города получила существенные повреждения в результате шторма. И власти "специально не приступали к латанию дыр на ней, поскольку требуются серьезные вложения".Он обратил внимание, что нижний ярус Приморского бульвара и основной променад набережной – это прежде всего гидротехническое сооружение. Плитка и освещение – это уже элементы благоустройства."Сумма, которая требовалась на ремонт, превышает полмиллиарда рублей. Проект имеется. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Мы работали, чтобы обосновать выделение средств в рамках ЧС. В настоящее время завершили все работы. Средства были изысканы", - сказал Михаил Развожаев.Средства, по словам губернатора, будут направлены в бюджет Севастополя целевой субсидией.При этом Развожаев предупредил, что будут сложности, связанные с этим ремонтом."Частями будут перекрываться сегменты центральной набережной, пляжа "Хрустальный". Но постараемся выполнить работы качественно и в достаточно короткие сроки", - заключил Развожаев.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгодаВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, набережная, реконструкция, крым, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года