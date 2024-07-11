https://crimea.ria.ru/20240711/na-remont-naberezhnoy-v-sevastopole-kabmin-rf-vydelil-bolee-700-mln-rubley-1138780528.html
На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.07.2024
На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
В Севастополе начнутся серьезные работы по ремонту набережной в центре города. Правительство РФ выделило на эти цели более полумиллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T19:25
2024-07-11T19:25
2024-07-11T19:29
севастополь
михаил развожаев
набережная
реконструкция
крым
новости крыма
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110138/01/1101380132_0:0:2144:1206_1920x0_80_0_0_c0e80d28dfad51315d6dc7c07afdb40d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе начнутся серьезные работы по ремонту набережной в центре города. Правительство РФ выделило на эти цели более полумиллиарда рублей. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в эфире местного телеканала.Губернатор напомнил, что набережная города получила существенные повреждения в результате шторма. И власти "специально не приступали к латанию дыр на ней, поскольку требуются серьезные вложения".Он обратил внимание, что нижний ярус Приморского бульвара и основной променад набережной – это прежде всего гидротехническое сооружение. Плитка и освещение – это уже элементы благоустройства."Сумма, которая требовалась на ремонт, превышает полмиллиарда рублей. Проект имеется. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Мы работали, чтобы обосновать выделение средств в рамках ЧС. В настоящее время завершили все работы. Средства были изысканы", - сказал Михаил Развожаев.Средства, по словам губернатора, будут направлены в бюджет Севастополя целевой субсидией.При этом Развожаев предупредил, что будут сложности, связанные с этим ремонтом."Частями будут перекрываться сегменты центральной набережной, пляжа "Хрустальный". Но постараемся выполнить работы качественно и в достаточно короткие сроки", - заключил Развожаев.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Приморский бульвар в Севастополе будут восстанавливать полгодаВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110138/01/1101380132_0:0:2072:1554_1920x0_80_0_0_46115438e8f8b2e42f1875f6a538b3cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, набережная, реконструкция, крым, новости крыма, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
На ремонт набережной в Севастополе правительство России выделило 734 млн рублей
19:25 11.07.2024 (обновлено: 19:29 11.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе начнутся серьезные работы по ремонту набережной в центре города. Правительство РФ выделило на эти цели более полумиллиарда рублей. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в эфире местного телеканала.
"Сегодня правительство РФ приняло решение о выделении Севастополю 734 миллионов рублей на приведение в порядок набережной как раз Приморского бульвара и набережной в районе пляжа "Хрустальный"", - сказал Развожаев.
Губернатор напомнил, что набережная города получила существенные повреждения в результате шторма. И власти "специально не приступали к латанию дыр на ней, поскольку требуются серьезные вложения".
"Речь идет не о том, чтобы фрагментами доложить плитку, где ее смыло штормом. Требуется полноценный ремонт. Причем прежде всего ремонт самой гидротехники", - подчеркнул Развожаев.
Он обратил внимание, что нижний ярус Приморского бульвара и основной променад набережной – это прежде всего гидротехническое сооружение. Плитка и освещение – это уже элементы благоустройства.
"Сумма, которая требовалась на ремонт, превышает полмиллиарда рублей. Проект имеется. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Мы работали, чтобы обосновать выделение средств в рамках ЧС. В настоящее время завершили все работы. Средства были изысканы", - сказал Михаил Развожаев.
Средства, по словам губернатора, будут направлены в бюджет Севастополя целевой субсидией.
"Не успели сделать это к началу сезона, но эти работы будет выполнены не косметическим образом, это будут серьезные работы, которые позволят нашим набережным, нашей гидротехнике простоять многие годы. Будут восстановлены и элементы благоустройства в полном объеме", - заявил губернатор.
При этом Развожаев предупредил, что будут сложности, связанные с этим ремонтом.
"Частями будут перекрываться сегменты центральной набережной, пляжа "Хрустальный". Но постараемся выполнить работы качественно и в достаточно короткие сроки", - заключил Развожаев.
Шторм обрушился
на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
Пляжи и набережные Севастополя получили масштабные разрушения
.
Читайте также на РИА Новости Крым: