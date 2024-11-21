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Трагедия "евромайдана" - куда забрела Украина и есть ли обратный путь

Трагедия "евромайдана" - куда забрела Украина и есть ли обратный путь - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Трагедия "евромайдана" - куда забрела Украина и есть ли обратный путь

Запад с помощью "евромайдана" запустил процесс распада Украины, и шансов вернуться к нормальной жизни у этой страны в обозримом будущем не существует. Такое... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T14:33

2024-11-21T14:33

2024-11-21T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Запад с помощью "евромайдана" запустил процесс распада Украины, и шансов вернуться к нормальной жизни у этой страны в обозримом будущем не существует. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.По мнению эксперта, шансов вернуться к нормальной жизни у Украины просто не существует, даже если боевые действия прекратятся в ближайшее время, что произойдет вряд ли. Украине придется несколько десятилетий отрабатывать долги."Она будет отдавать ресурсы и полностью обнищает. И в этом виде Запад ее полностью прожует и выплюнет в сторону России, поскольку на самом деле никому, кроме России, Украина и несчастный обманутый украинский народ, по большому счету, не нужны", - считает политолог.При этом, по его мнению, антимайдан на Украине не случится, хотя осознание краха постепенно приходит к самим украинцам, уставшим от войны, тотальной мобилизации и в полной мере ощутившим экономические последствия подходов украинской власти."Евромайдан" на Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны и превращения ее в антироссийский плацдарм. Об этом в одиннадцатую годовщину украинских событий на майдане заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина как государство окончательно умерла – АксеновАтака на мышление: как не стать участником и жертвой когнитивной войныДесятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, евромайдан, майдан, мнения, алексей мухин, общество, политика, история, видео