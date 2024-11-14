Атака на мышление: как не стать участником и жертвой когнитивной войны
Эксперт Уралов рассказал студентам в Крыму о способах противостоять манипуляциям сознанием
16:13 14.11.2024 (обновлено: 16:14 14.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Против России развязана масштабная когнитивная война, участником и жертвой которой в современном мире IT-технологий может стать абсолютно любой человек. Эта война за мышление – технология сведения с ума человека, групп людей и целого общества. В чем суть когнитивной войны и как не дать манипулировать собой в этой битве за разум, рассказал российский публицист, писатель, журналист, шеф-редактор проекта "Сонар 2050" Семен Уралов в ходе просветительского проекта SputnikPro.
Главная цель – нацификация общества
Когнитивная война – официальная формулировка, которая встречается в документах НАТО, с 2017 года это отдельное направление работы, рассказал эксперт студентам политологических факультетов вузов Крыма и Севастополя на встрече, которая состоялась в пресс-центре РИА Новости Крым.
Когнитивная война – это не про правду и фейки. Это война идеологий, которая стремится подорвать доверие, лежащее в основе любого общества, пояснил Уралов. В ней неосознанно и непреднамеренно участвует каждый потребитель информационного контента в медиа, соцсетях и мессенджерах.
"Человеческий мозг не способен обработать то количество информации, которое на него направляют ежедневно. После того как мозг становится неспособным обрабатывать эту информацию, он начинает ее интерпретировать не по принципу "правда или ложь", а по принципу "нравится или не нравится". И тогда человек попадает в информационный "пузырь". Он начинает получать удовольствие от информации, которая его "пробивает". Но самое главное – он превращается в разносчика сигнала, делится этой информацией с окружающими и уже не может остановиться", – отметил политолог.
Таким образом, вследствие этой информационной перегрузки людей становится легче обмануть, отключить у них рациональное мышление, подвергнуть панике, повысить уровень агрессии в обществе. Но самое главное – при таких манипуляциях в умах людей постоянно происходит преодоление барьера насилия. Наглядные примеры работы таких технологий – "евромайдан" на Украине и политический кризис 2020 года в Белоруссии.
По словам Уралова, когнитивные войны чаще всего нацелены именно на нацификацию общества и его настройку на конфликт с государством.
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичПросветительский проект SputnikPro: "Особенности когнитивных войн, чем они отличаются от информационных. Есть ли инструменты им противостоять, и в чем задача медиа в этой борьбе".
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Просветительский проект SputnikPro: "Особенности когнитивных войн, чем они отличаются от информационных. Есть ли инструменты им противостоять, и в чем задача медиа в этой борьбе".
Чтение книг как профилактика манипуляций
Эксперт констатирует, что когнитивные войны проникают во все сферы жизни человечества и в дальнейшем будут проникать в них все глубже, вместе с развитием IT-технологий. Больше всего эти технологии поражают мегаполисы. Это результат того, что мы зачастую не знаем наших соседей, результат глубокого одиночества современного человека, у которого все меньше реальных друзей и все больше – виртуальных, отмечает специалист.
У государства на данный момент, к сожалению, нет стратегии по борьбе с когнитивной войной, но рано или поздно оно будет вынуждено такую стратегию выработать и активно ее осуществлять, уверен Уралов. Но защищаться от этих манипулятивных технологий можно и нужно уже сейчас, прежде всего, на личностном уровне.
Необходимо изучать когнитивные войны для того, чтобы распознавать, когда вами манипулируют. Это как с фокусом в цирке: если знать секрет фокуса, то в следующий раз будет уже неинтересно.
Кроме того, следует обладать культурой поведения в социальных сетях. Каждому пользователю следует знать, что с заходом на информационные каналы начинают работать свои правила. Если вас пытаются той или иной информацией "пробить" на какую-то эмоцию, скорее всего, вами пытаются манипулировать. Поэтому важно постоянно отслеживать свое эмоциональное состояние, рефлексировать.
Самый простой способ профилактики, по словам политолога – чтение книг. Технологии когнитивных войн направлены на отключение длинной памяти, когда человек не может вспомнить, что было неделю, месяц или год назад. А чтение книг запускает у вас длинную память и структурное мышление, потому что нужно удерживать в голове длинные сюжеты.
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© РИА Новости Крым . Виктор ВербичПросветительский проект SputnikPro: "Особенности когнитивных войн, чем они отличаются от информационных. Есть ли инструменты им противостоять, и в чем задача медиа в этой борьбе".
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Просветительский проект SputnikPro: "Особенности когнитивных войн, чем они отличаются от информационных. Есть ли инструменты им противостоять, и в чем задача медиа в этой борьбе".