https://crimea.ria.ru/20241114/ataka-na-myshlenie-kak-ne-stat-uchastnikom-i-zhertvoy-kognitivnoy-voyny-1141857463.html

Атака на мышление: как не стать участником и жертвой когнитивной войны

Атака на мышление: как не стать участником и жертвой когнитивной войны - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Атака на мышление: как не стать участником и жертвой когнитивной войны

Против России развязана масштабная когнитивная война, участником и жертвой которой в современном мире IT-технологий может стать абсолютно любой человек. Эта... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T16:13

2024-11-14T16:13

2024-11-14T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Против России развязана масштабная когнитивная война, участником и жертвой которой в современном мире IT-технологий может стать абсолютно любой человек. Эта война за мышление – технология сведения с ума человека, групп людей и целого общества. В чем суть когнитивной войны и как не дать манипулировать собой в этой битве за разум, рассказал российский публицист, писатель, журналист, шеф-редактор проекта "Сонар 2050" Семен Уралов в ходе просветительского проекта SputnikPro.Главная цель – нацификация обществаКогнитивная война – официальная формулировка, которая встречается в документах НАТО, с 2017 года это отдельное направление работы, рассказал эксперт студентам политологических факультетов вузов Крыма и Севастополя на встрече, которая состоялась в пресс-центре РИА Новости Крым.Когнитивная война – это не про правду и фейки. Это война идеологий, которая стремится подорвать доверие, лежащее в основе любого общества, пояснил Уралов. В ней неосознанно и непреднамеренно участвует каждый потребитель информационного контента в медиа, соцсетях и мессенджерах.Таким образом, вследствие этой информационной перегрузки людей становится легче обмануть, отключить у них рациональное мышление, подвергнуть панике, повысить уровень агрессии в обществе. Но самое главное – при таких манипуляциях в умах людей постоянно происходит преодоление барьера насилия. Наглядные примеры работы таких технологий – "евромайдан" на Украине и политический кризис 2020 года в Белоруссии.По словам Уралова, когнитивные войны чаще всего нацелены именно на нацификацию общества и его настройку на конфликт с государством.Чтение книг как профилактика манипуляцийЭксперт констатирует, что когнитивные войны проникают во все сферы жизни человечества и в дальнейшем будут проникать в них все глубже, вместе с развитием IT-технологий. Больше всего эти технологии поражают мегаполисы. Это результат того, что мы зачастую не знаем наших соседей, результат глубокого одиночества современного человека, у которого все меньше реальных друзей и все больше – виртуальных, отмечает специалист.У государства на данный момент, к сожалению, нет стратегии по борьбе с когнитивной войной, но рано или поздно оно будет вынуждено такую стратегию выработать и активно ее осуществлять, уверен Уралов. Но защищаться от этих манипулятивных технологий можно и нужно уже сейчас, прежде всего, на личностном уровне.Необходимо изучать когнитивные войны для того, чтобы распознавать, когда вами манипулируют. Это как с фокусом в цирке: если знать секрет фокуса, то в следующий раз будет уже неинтересно.Кроме того, следует обладать культурой поведения в социальных сетях. Каждому пользователю следует знать, что с заходом на информационные каналы начинают работать свои правила. Если вас пытаются той или иной информацией "пробить" на какую-то эмоцию, скорее всего, вами пытаются манипулировать. Поэтому важно постоянно отслеживать свое эмоциональное состояние, рефлексировать.Самый простой способ профилактики, по словам политолога – чтение книг. Технологии когнитивных войн направлены на отключение длинной памяти, когда человек не может вспомнить, что было неделю, месяц или год назад. А чтение книг запускает у вас длинную память и структурное мышление, потому что нужно удерживать в голове длинные сюжеты.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.С 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 10000 человек из 80 стран. Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен уралов, мнения, россия, политика, в мире, sputnikpro, sputnik, крым