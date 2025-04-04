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Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T13:24
2025-04-04T13:24
новости сво
удары по украине
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также поражены пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника.Напомним, вчера Российским войскам удалось освободить два населенных пункта: Веселое в Донецкой Народной Республике и Лобковое в Запорожской области. Кроме того, по данным Министерства обороны, наши военные громят украинские формирования в курском пограничье. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики РоссииВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненыйАрмия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны
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РИА Новости Крым
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новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине

Армия России нанесла семь ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине

13:24 04.04.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки по управлению стратегическими силами
Тренировки по управлению стратегическими силами
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"С 29 марта по 4 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины", – перечислили в сообщении.
Также поражены пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника.
Напомним, вчера Российским войскам удалось освободить два населенных пункта: Веселое в Донецкой Народной Республике и Лобковое в Запорожской области. Кроме того, по данным Министерства обороны, наши военные громят украинские формирования в курском пограничье.
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