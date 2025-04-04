https://crimea.ria.ru/20250404/armiya-rossii-nanesla-sem-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-na-ukraine-1145436417.html

Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине

Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T13:24

2025-04-04T13:24

2025-04-04T13:24

новости сво

удары по украине

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также поражены пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника.Напомним, вчера Российским войскам удалось освободить два населенных пункта: Веселое в Донецкой Народной Республике и Лобковое в Запорожской области. Кроме того, по данным Министерства обороны, наши военные громят украинские формирования в курском пограничье. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики РоссииВСУ атаковали Брянскую область - есть погибший и раненыйАрмия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф