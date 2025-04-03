https://crimea.ria.ru/20250403/armiya-rf-unichtozhila-pochti-200-boevikov-vsu-v-kurskoy-oblasti--minoborony-1145421360.html

Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны

Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны

На Курском направлении армия России за сутки ликвидировала 180 боевиков киевского режима, разбила пять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T15:09

2025-04-03T15:09

2025-04-03T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении армия России за сутки ликвидировала 180 боевиков киевского режима, разбила пять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Бойцы "Севера" в ходе наступательных действий поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника.Также военнослужащие российской армии ударили по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего на Курском направлении киевский режим потерял более 71 750 боевиков, 403 танка, 330 боевых машин пехоты и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, новости, министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу