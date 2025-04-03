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Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны
Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны
На Курском направлении армия России за сутки ликвидировала 180 боевиков киевского режима, разбила пять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T15:09
2025-04-03T15:21
курская область
обстрелы курской области
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении армия России за сутки ликвидировала 180 боевиков киевского режима, разбила пять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Бойцы "Севера" в ходе наступательных действий поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника.Также военнослужащие российской армии ударили по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего на Курском направлении киевский режим потерял более 71 750 боевиков, 403 танка, 330 боевых машин пехоты и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, обстрелы курской области, новости, министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны

Армия России уничтожила около 1890 боевиков ВСУ за сутки на Курском направлении

15:09 03.04.2025 (обновлено: 15:21 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПодразделения Южной группировки войск
Подразделения Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении армия России за сутки ликвидировала 180 боевиков киевского режима, разбила пять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", – сказано в сообщении военного ведомства.
Бойцы "Севера" в ходе наступательных действий поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня. Отражена одна контратака противника.
Также военнослужащие российской армии ударили по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Всего на Курском направлении киевский режим потерял более 71 750 боевиков, 403 танка, 330 боевых машин пехоты и другую технику.
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