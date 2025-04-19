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Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246 - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246
Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246 - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246
Российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T17:38
2025-04-19T17:55
обмен пленными
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246, сообщили в Минобороны РФ.Также в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Украине 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, добавили в Минобороны.В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - ГерасимовАрмия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - ГенштабВсе группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов
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обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия, украина, новости сво
Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246 – Минобороны

17:38 19.04.2025 (обновлено: 17:55 19.04.2025)
 
Обмен пленными
Обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ", - говорится в заявлении ведомства.
Также в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Украине 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, добавили в Минобороны.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - уточнили в ведомстве.
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