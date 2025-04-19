https://crimea.ria.ru/20250419/rossiya-i-ukraina-proveli-obmen-voennoplennymi-246-na-246-1145817486.html

Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246

Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246 - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Россия и Украина провели обмен военнопленными 246 на 246

Российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T17:38

2025-04-19T17:38

2025-04-19T17:55

обмен пленными

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Российская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246, сообщили в Минобороны РФ.Также в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Украине 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, добавили в Минобороны.В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - ГерасимовАрмия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - ГенштабВсе группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов

https://crimea.ria.ru/20250419/putin-obyavil-paskhalnoe-peremirie-1145816128.html

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украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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