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Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб
Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб
Вооруженные силы России пресекли вторжение украинских формирований на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, на данный РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T17:03
2025-04-19T17:19
белгородская область
валерий герасимов
генштаб мо рф
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
новости
армия и флот
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли вторжение украинских формирований на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, на данный момент остатки группы боевиков блокированы, ведется их уничтожение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.По его информации, отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250419/armii-rf-ostalos-osvobodit-dva-uchastka-v-kurskoy-oblasti---gerasimov---1145816226.html
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белгородская область, валерий герасимов, генштаб мо рф, владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, министерство обороны рф
Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб

Вооруженные силы России пресекли вторжение ВСУ в Белгородскую область - Герасимов

17:03 19.04.2025 (обновлено: 17:19 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли вторжение украинских формирований на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, на данный момент остатки группы боевиков блокированы, ведется их уничтожение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
По его информации, отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов.
"От государственной границы они находятся где-то до трех километров", - добавил Герасимов.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
16:51
Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов
 
Белгородская областьВалерий ГерасимовГенштаб МО РФВладимир Путин (политик)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиАрмия и флотМинистерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
16:46Путин объявил пасхальное перемирие
17:03Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб
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