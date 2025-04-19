https://crimea.ria.ru/20250419/armiya-rossii-presekla-vtorzhenie-vsu-v-belgorodskuyu-oblast---genshtab-1145816996.html

Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб

Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб

Вооруженные силы России пресекли вторжение украинских формирований на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, на данный РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T17:03

2025-04-19T17:03

2025-04-19T17:19

белгородская область

валерий герасимов

генштаб мо рф

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

новости

армия и флот

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли вторжение украинских формирований на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, на данный момент остатки группы боевиков блокированы, ведется их уничтожение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.По его информации, отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, валерий герасимов, генштаб мо рф, владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, министерство обороны рф