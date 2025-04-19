https://crimea.ria.ru/20250419/armiya-rossii-presekla-vtorzhenie-vsu-v-belgorodskuyu-oblast---genshtab-1145816996.html
Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб
Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб
Вооруженные силы России пресекли вторжение украинских формирований на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, на данный РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T17:03
2025-04-19T17:03
2025-04-19T17:19
белгородская область
валерий герасимов
генштаб мо рф
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли вторжение украинских формирований на территорию Белгородской области в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка, на данный момент остатки группы боевиков блокированы, ведется их уничтожение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.По его информации, отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, валерий герасимов, генштаб мо рф, владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, министерство обороны рф
Армия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб
Вооруженные силы России пресекли вторжение ВСУ в Белгородскую область - Герасимов
17:03 19.04.2025 (обновлено: 17:19 19.04.2025)