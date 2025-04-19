https://crimea.ria.ru/20250419/blagodatnyy-ogon-dostavili-na-paskhalnuyu-sluzhbu-v-khram-khrista-spasitelya-1137057277.html
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
В храм Христа Спасителя в Москве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T23:28
2025-04-19T23:28
2025-04-19T23:36
благодатный огонь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В храм Христа Спасителя в Москве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости.Святыню привезли к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы в субботу вечером по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Он был получен 19 апреля в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из аэропорта "Внуково-3" его также доставят в российские города представители епархий Русской православной церкви.20 апреля его встретят в Крыму. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00.В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250419/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-1145814635.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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благодатный огонь, москва, пасха, православие, рпц (русская православная церковь), религия, традиции, общество, новости
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве
23:28 19.04.2025 (обновлено: 23:36 19.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В храм Христа Спасителя в Москве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости.
Святыню привезли к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы в субботу вечером по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Он был получен 19 апреля в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из аэропорта "Внуково-3" его также доставят в российские города представители епархий Русской православной церкви.
20 апреля его встретят в Крыму
. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00.
В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.
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