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В Крыму встретят Благодатный огонь
В Крыму встретят Благодатный огонь - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В Крыму встретят Благодатный огонь
20 апреля, в Пасху, в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T13:52
2025-04-18T13:52
2025-04-18T13:52
благодатный огонь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля, в Пасху, в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.В 15:00 святыню доставят в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе. А в 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, рассказывают в епархии.Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать правильный кулич и яйца к ПасхеРПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков к ПасхеВ Крыму самые низкие цены на яйца в России
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благодатный огонь, пасха, новости крыма, крым, религия, христианство, православие
В Крыму встретят Благодатный огонь
В Симферопольскую и Крымскую епархии 20 апреля передадут Благодатный огонь
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля, в Пасху, в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.
В 15:00 святыню доставят в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе. А в 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, рассказывают в епархии.
"В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставит представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнем будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крымской митрополии", – уточняют в пресс-службе.
Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.
Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.
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