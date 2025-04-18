https://crimea.ria.ru/20250418/v-krymu-vstretyat-blagodatnyy-ogon-1145791516.html

В Крыму встретят Благодатный огонь

В Крыму встретят Благодатный огонь - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Крыму встретят Благодатный огонь

20 апреля, в Пасху, в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T13:52

2025-04-18T13:52

2025-04-18T13:52

благодатный огонь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 20 апреля, в Пасху, в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.В 15:00 святыню доставят в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе. А в 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, рассказывают в епархии.Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать правильный кулич и яйца к ПасхеРПЦ привезла в Херсонскую область три тысячи детских подарков к ПасхеВ Крыму самые низкие цены на яйца в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благодатный огонь, пасха, новости крыма, крым, религия, христианство, православие