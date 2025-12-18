https://crimea.ria.ru/20251218/ispolzovali-vtemnuyu-fsb-raskryla-detali-predotvraschennogo-terakta-1151775309.html

Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Задержанную в Волгодонске 16-летнюю девушку убедили, что в рюкзаке, который она должна была передать чиновнику, находятся "прослушка" и деньги для взятки. Об этом задержанная рассказала на допросе. Соответствующее видео центра общественных связей ФСБ опубликовало агентство РИА Новости.В четверг ФСБ России сообщила о задержании в Волгодонске 16-летней студентки одного из областных колледжей. При ней был рюкзак, в котором находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Девушка должна была передать рюкзак некоему чиновнику.По словам задержанной, совершить теракт ее заставили мошенники. Сперва они представились сотрудниками доставки маркетплейса и попросили ее предоставить личные данные. Девушка назвала код, после чего ей на электронную почту пришло письмо, ее "взломали".После этого студентке угрожали, что она совершила государственную измену, и предупредили, что если она расскажет родителям, "их тоже могут посадить и лишить родительских прав". Чтобы "закрыть вопрос", ей необходимо было отдать мошенникам 100 тысяч рублей. Девушка сказала, что таких денег у нее нет, и тогда ей предложили "помочь Родине" с задержанием некоего чиновника, который якобы за взятки разглашает личные данные местных жителей.Под руководством куратора она должна была передать ему рюкзак с "деньгами и прослушкой" у здания администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заключенные-мигранты готовили теракт в колонии в Ростовской области - ФСБДесять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах РоссииВ Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны

