Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта
2025-12-18T09:54
2025-12-18T09:54
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
теракт
ростовская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Задержанную в Волгодонске 16-летнюю девушку убедили, что в рюкзаке, который она должна была передать чиновнику, находятся "прослушка" и деньги для взятки. Об этом задержанная рассказала на допросе. Соответствующее видео центра общественных связей ФСБ опубликовало агентство РИА Новости.В четверг ФСБ России сообщила о задержании в Волгодонске 16-летней студентки одного из областных колледжей. При ней был рюкзак, в котором находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Девушка должна была передать рюкзак некоему чиновнику.По словам задержанной, совершить теракт ее заставили мошенники. Сперва они представились сотрудниками доставки маркетплейса и попросили ее предоставить личные данные. Девушка назвала код, после чего ей на электронную почту пришло письмо, ее "взломали".После этого студентке угрожали, что она совершила государственную измену, и предупредили, что если она расскажет родителям, "их тоже могут посадить и лишить родительских прав". Чтобы "закрыть вопрос", ей необходимо было отдать мошенникам 100 тысяч рублей. Девушка сказала, что таких денег у нее нет, и тогда ей предложили "помочь Родине" с задержанием некоего чиновника, который якобы за взятки разглашает личные данные местных жителей.Под руководством куратора она должна была передать ему рюкзак с "деньгами и прослушкой" у здания администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заключенные-мигранты готовили теракт в колонии в Ростовской области - ФСБДесять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах РоссииВ Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
россия
ростовская область
Задержанную в Волгодонске девушку использовали "втемную" и угрожали тюрьмой - ФСБ

09:54 18.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Задержанную в Волгодонске 16-летнюю девушку убедили, что в рюкзаке, который она должна была передать чиновнику, находятся "прослушка" и деньги для взятки. Об этом задержанная рассказала на допросе. Соответствующее видео центра общественных связей ФСБ опубликовало агентство РИА Новости.
В четверг ФСБ России сообщила о задержании в Волгодонске 16-летней студентки одного из областных колледжей. При ней был рюкзак, в котором находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Девушка должна была передать рюкзак некоему чиновнику.
По словам задержанной, совершить теракт ее заставили мошенники. Сперва они представились сотрудниками доставки маркетплейса и попросили ее предоставить личные данные. Девушка назвала код, после чего ей на электронную почту пришло письмо, ее "взломали".
Затем ей позвонил псевдосотрудник из "Госуслуг" и сказал, что все ее данные "вычислили". Потом с ней на связь вышел мошенник, представившийся "сотрудником Центробанка", который рассказал, что "неизвестные" на ее имя открыли счет, перевели туда 100 тысяч рублей и затем направили на "финансирование Украины".
После этого студентке угрожали, что она совершила государственную измену, и предупредили, что если она расскажет родителям, "их тоже могут посадить и лишить родительских прав". Чтобы "закрыть вопрос", ей необходимо было отдать мошенникам 100 тысяч рублей. Девушка сказала, что таких денег у нее нет, и тогда ей предложили "помочь Родине" с задержанием некоего чиновника, который якобы за взятки разглашает личные данные местных жителей.
Под руководством куратора она должна была передать ему рюкзак с "деньгами и прослушкой" у здания администрации.
"Он мне говорит, что я должна поехать туда-то, забрать вот этот рюкзак с деньгами и с "прослушкой". Я поехала…, забрала… Потом я поехала в парк. Говорит, в 13:00 ты должна будешь встретиться с ним. И вот только он (чиновник – ред.) возьмет его (рюкзак – ред.) в руки, там сразу омоновцы его повяжут", - рассказала фигурантка.
