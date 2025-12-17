https://crimea.ria.ru/20251217/zaklyuchennye-migranty-gotovili-terakt-v-kolonii-v-rostovskoy-oblasti---fsb-1151732260.html

Заключенные-мигранты готовили теракт в колонии в Ростовской области - ФСБ

Силовики предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Об этом сообщили в УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Об этом сообщили в УФСБ по региону. Мужчины, которые отбывают наказание в исправительной колонии, планировали взять в заложники сотрудников учреждения и устроить пожар в здании. Подозреваемые являются сторонниками организации, признанной террористической, уточнили в ведомстве.Теракт предотвратили сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с Главным управлением ФСИН России по региону."В ходе обысков у подозреваемых обнаружили "заточки", лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне схожим с флагом террористической организации, мобильные телефоны, содержащие террористические материалы", - добавили в ведомстве.Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.В июне 2024 года в Ростовской области заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Среди захваченных в плен заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

