Заключенные-мигранты готовили теракт в колонии в Ростовской области - ФСБ

Силовики предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Об этом сообщили в УФСБ по региону. Мужчины, которые отбывают наказание в исправительной колонии, планировали взять в заложники сотрудников учреждения и устроить пожар в здании. Подозреваемые являются сторонниками организации, признанной террористической, уточнили в ведомстве.Теракт предотвратили сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с Главным управлением ФСИН России по региону."В ходе обысков у подозреваемых обнаружили "заточки", лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне схожим с флагом террористической организации, мобильные телефоны, содержащие террористические материалы", - добавили в ведомстве.Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.В июне 2024 года в Ростовской области заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Среди захваченных в плен заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
ростовская область
11:56 17.12.2025 (обновлено: 12:02 17.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
"УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области", - цитирует сообщение РИА Новости.
Мужчины, которые отбывают наказание в исправительной колонии, планировали взять в заложники сотрудников учреждения и устроить пожар в здании. Подозреваемые являются сторонниками организации, признанной террористической, уточнили в ведомстве.
Теракт предотвратили сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с Главным управлением ФСИН России по региону.
"В ходе обысков у подозреваемых обнаружили "заточки", лоскуты ткани с нанесенным изображением, внешне схожим с флагом террористической организации, мобильные телефоны, содержащие террористические материалы", - добавили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт.
В июне 2024 года в Ростовской области заключенные СИЗО захватили в заложники
двух сотрудников учреждения. Захватчиков было шестеро
, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Захватчики требовали
транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено
уголовное дело.
Среди захваченных в плен
заключенными в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
