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Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования
Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования
В ходе переговоров захватчики заложников в СИЗО Ростовской области начали выдвигать требования к силовикам. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T10:46
2024-06-16T10:50
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
происшествия
заложники
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В ходе переговоров захватчики заложников в СИЗО Ростовской области начали выдвигать требования к силовикам. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.Позже стало известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топориками и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.
https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvat-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138147694.html
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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, новости, безопасность, фсин
Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования

Захватчики заложников в Ростовской области требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО

10:46 16.06.2024 (обновлено: 10:50 16.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в "Следственном изоляторе. Архивное фото
Сотрудник ФСИН России в Следственном изоляторе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В ходе переговоров захватчики заложников в СИЗО Ростовской области начали выдвигать требования к силовикам. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
"Они (захватчики) требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО", - сказал он, добавив, что переговоры с ними продолжаются.
Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.
Позже стало известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топориками и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.
Сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы России у здания СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области
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