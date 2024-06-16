https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvatchiki-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-vydvinuli-trebovaniya-1138148072.html
Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования
Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования
В ходе переговоров захватчики заложников в СИЗО Ростовской области начали выдвигать требования к силовикам. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T10:46
2024-06-16T10:46
2024-06-16T10:50
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
происшествия
заложники
новости
безопасность
фсин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/89/1114618989_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_6f7dbcdd250de8542bc16787d2be9fd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В ходе переговоров захватчики заложников в СИЗО Ростовской области начали выдвигать требования к силовикам. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.Позже стало известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топориками и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.
https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvat-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138147694.html
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/89/1114618989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea1899eb30cf7aac87a98342074ff1c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, новости, безопасность, фсин
Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования
Захватчики заложников в Ростовской области требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО
10:46 16.06.2024 (обновлено: 10:50 16.06.2024)