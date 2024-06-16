https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvatchiki-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-vydvinuli-trebovaniya-1138148072.html

Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования

Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Захватчики заложников в СИЗО Ростовской области выдвинули требования

В ходе переговоров захватчики заложников в СИЗО Ростовской области начали выдвигать требования к силовикам. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T10:46

2024-06-16T10:46

2024-06-16T10:50

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ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В ходе переговоров захватчики заложников в СИЗО Ростовской области начали выдвигать требования к силовикам. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.Позже стало известно, что захватчиков шесть-семь человек, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные вооружены топориками и резиновыми дубинками. В плену находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

https://crimea.ria.ru/20240616/zakhvat-zalozhnikov-v-sizo-rostovskoy-oblasti-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138147694.html

ростовская область

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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, новости, безопасность, фсин