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Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу

Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу

Двух заложников в СИЗО Ростовской области захватили заключенные, которые отбывают наказание по террористическим статьям. Они вооружены топорами и дубинками. Об... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T10:34

2024-06-16T10:34

2024-06-16T10:35

ростовская область

происшествия

фсин

захват заложников в сизо ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Двух заложников в СИЗО Ростовской области захватили заключенные, которые отбывают наказание по террористическим статьям. Они вооружены топорами и дубинками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.По данным источника РИА Новости, заложников захватили шесть-семь заключенных.Добавляется, что все они отбывают наказание по террористическим статьям.При этом захватчики вооружены.В плену у заключенных двое сотрудников. На данный момент с захватчиками ведутся переговоры.

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, фсин, захват заложников в сизо ростовской области, заложники, новости, безопасность