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Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу
Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу
Двух заложников в СИЗО Ростовской области захватили заключенные, которые отбывают наказание по террористическим статьям. Они вооружены топорами и дубинками. Об... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T10:34
2024-06-16T10:34
2024-06-16T10:35
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Двух заложников в СИЗО Ростовской области захватили заключенные, которые отбывают наказание по террористическим статьям. Они вооружены топорами и дубинками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.По данным источника РИА Новости, заложников захватили шесть-семь заключенных.Добавляется, что все они отбывают наказание по террористическим статьям.При этом захватчики вооружены.В плену у заключенных двое сотрудников. На данный момент с захватчиками ведутся переговоры.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, фсин, захват заложников в сизо ростовской области, заложники, новости, безопасность
Захват заложников в СИЗО Ростовской области: что известно к этому часу
Заложников в ростовском СИЗО захватили вооруженные обвиняемые по террористическим статьям
10:34 16.06.2024 (обновлено: 10:35 16.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Двух заложников в СИЗО Ростовской области захватили заключенные, которые отбывают наказание по террористическим статьям. Они вооружены топорами и дубинками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники
двух сотрудников учреждения. На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.
По данным источника РИА Новости, заложников захватили шесть-семь заключенных.
"Захватчиков шесть-семь человек", - сказал он.
Добавляется, что все они отбывают наказание по террористическим статьям.
"У захватчиков террористические статьи", - сказал источник.
При этом захватчики вооружены.
"У них (захватчиков - ред.) топорики, видимо, с пожарного щита, и резиновые дубинки. Огнестрельного оружия у них нет", - рассказал собеседник.
В плену у заключенных двое сотрудников.
"В заложниках оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель", - уточнил источник.
На данный момент с захватчиками ведутся переговоры.