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В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей
В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей
Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T09:34
2024-06-16T09:34
2024-06-16T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.Также сообщается, что в связи с чрезвычайным происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.В центре Ростова-на-Дону ограничили движение транспорта, добавили в городской администрации. "В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского", - говорится в сообщении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, фсин, происшествия, заложники, новости, транспорт, ростов-на-дону, логистика, безопасность
В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей
В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей – ФСИН
09:34 16.06.2024 (обновлено: 09:42 16.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.
"Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.
Также сообщается, что в связи с чрезвычайным происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение транспорта, добавили в городской администрации.
"В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского", - говорится в сообщении.