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В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей

В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей - РИА Новости Крым, 16.06.2024

В СИЗО Ростовской области арестанты взяли в заложники двух надзирателей

Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T09:34

2024-06-16T09:34

2024-06-16T09:42

ростовская область

фсин

происшествия

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.На месте происшествия находится начальник ростовского главка ФСИН, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, отметили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая.Также сообщается, что в связи с чрезвычайным происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.В центре Ростова-на-Дону ограничили движение транспорта, добавили в городской администрации. "В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского", - говорится в сообщении.

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, фсин, происшествия, заложники, новости, транспорт, ростов-на-дону, логистика, безопасность