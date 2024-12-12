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Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ
Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ
Беспилотник, атаковавший автомобиль Международного агентства по атомной энергии во время ротации специалистов на Запорожской АЭС, был запущен украинскими... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T22:15
2024-12-12T22:22
магатэ
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Беспилотник, атаковавший автомобиль Международного агентства по атомной энергии во время ротации специалистов на Запорожской АЭС, был запущен украинскими военными формированиями, о чем свидетельствует информационная сводка МАГАТЭ. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, поблагодарив секретариат и гендиректора Агентства за четкое описание произошедшего.По словам дипломата, в сводке Агентства указано, что инцидент произошел на подконтрольной Украине территории и в то время, когда бронеавтомобиль МАГАТЭ двигался к точке, в которой покинувшие ЗАЭС сотрудники секретариата должны были пересечь линию соприкосновения, оставляя подконтрольную РФ территорию."Очевидно, что в этом случае автомобиль МАГАТЭ двигался по трассе М18 с севера на юг", – отметил Ульянов.При этом, как отмечается в сводке Гендиректора, водитель автомобиля Агентства увидел, что беспилотник приближался сзади, подчеркнул он.Ульянов акцентировал внимание на том, что Российская Федерация при подготовке к каждой ротации сотрудников МАГАТЭ предоставляет персоналу Агентства гарантии безопасности, беря на себя все обязательства, в том числе по обеспечению режима тишины и прекращению огня."Эти обязательства всегда неукоснительно выполняются нашей стороной. Так было и в этот раз, в ходе уже 25-й по счету ротации", – заявил Ульянов.По его словам, Украина, напротив, уже неоднократно нарушала режим тишины в ходе предыдущих ротаций на ЗАЭС.В частности, 15 июня 2023 года, когда ВСУ предприняли попытку прорыва обороны населенного пункта Пятихатки в 5 километрах от места пересечения представителями Агентства линии боевого соприкосновения."Тогда в результате этого инцидента ротация была приостановлена и отложена на 2 часа", – отметил Ульянов.Еще один эпизод имел место при ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 2 ноября 2023 года, когда украинские формирования нанесли удар семью беспилотниками по Энергодару, напомнил дипломат."Кроме того, 7 апреля 2024 года украинская сторона с помощью БпЛА совершила прямое нападение на специалистов Агентства, находившихся на крыше одного из энергоблоков ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ подтвердил это в одной из своих информационных сводок", – добавил Ульянов.И еще раз подчеркнул, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль МАГАТЭ, а кому выгодны подобные инциденты, доказывают факты.По его мнению, преступные действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов Секретариата МАГАТЭ в ходе ротаций на Запорожской атомной станции.В связи с ситуацией он выступил за пересмотр маршрута, по которому перемещаются специалисты агентства, посещающие ЗАЭС."Нужно подумать о более безопасном маршруте для осуществления ротации", – подытожил российский дипломат.Накануне, 11 декабря, в МИД России официально заявили, что атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми договоренностями. В министерстве также заявили, что считают эти действия киевского режима провокацией перед созванной по инициативе Киева 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник, 10 декабря. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле Запорожской АЭС сбит беспилотникОтключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭСЗапорожской атомной электростанции 40 лет
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магатэ, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ

Причастность ВСУ к атаке на автомобиль МАГАТЭ 10 декабря есть в сводке Агентства

22:15 12.12.2024 (обновлено: 22:22 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкДелегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Беспилотник, атаковавший автомобиль Международного агентства по атомной энергии во время ротации специалистов на Запорожской АЭС, был запущен украинскими военными формированиями, о чем свидетельствует информационная сводка МАГАТЭ. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, поблагодарив секретариат и гендиректора Агентства за четкое описание произошедшего.

"… мы выражаем признательность Секретариату МАГАТЭ и Гендиректору за четкое описание произошедшего в информационной сводке №264", – заявил Ульянов на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации с бронированным автомобилем агентства, его цитирует постпредство.

По словам дипломата, в сводке Агентства указано, что инцидент произошел на подконтрольной Украине территории и в то время, когда бронеавтомобиль МАГАТЭ двигался к точке, в которой покинувшие ЗАЭС сотрудники секретариата должны были пересечь линию соприкосновения, оставляя подконтрольную РФ территорию.
"Очевидно, что в этом случае автомобиль МАГАТЭ двигался по трассе М18 с севера на юг", – отметил Ульянов.
При этом, как отмечается в сводке Гендиректора, водитель автомобиля Агентства увидел, что беспилотник приближался сзади, подчеркнул он.
"Получается, что дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования", – резюмировал постпред России.
Ульянов акцентировал внимание на том, что Российская Федерация при подготовке к каждой ротации сотрудников МАГАТЭ предоставляет персоналу Агентства гарантии безопасности, беря на себя все обязательства, в том числе по обеспечению режима тишины и прекращению огня.
"Эти обязательства всегда неукоснительно выполняются нашей стороной. Так было и в этот раз, в ходе уже 25-й по счету ротации", – заявил Ульянов.
По его словам, Украина, напротив, уже неоднократно нарушала режим тишины в ходе предыдущих ротаций на ЗАЭС.
В частности, 15 июня 2023 года, когда ВСУ предприняли попытку прорыва обороны населенного пункта Пятихатки в 5 километрах от места пересечения представителями Агентства линии боевого соприкосновения.
"Тогда в результате этого инцидента ротация была приостановлена и отложена на 2 часа", – отметил Ульянов.
Еще один эпизод имел место при ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 2 ноября 2023 года, когда украинские формирования нанесли удар семью беспилотниками по Энергодару, напомнил дипломат.
"Кроме того, 7 апреля 2024 года украинская сторона с помощью БпЛА совершила прямое нападение на специалистов Агентства, находившихся на крыше одного из энергоблоков ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ подтвердил это в одной из своих информационных сводок", – добавил Ульянов.
И еще раз подчеркнул, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль МАГАТЭ, а кому выгодны подобные инциденты, доказывают факты.
"Мы самым решительным образом осуждаем эту провокацию Киева, которая свидетельствует о том, что украинские власти полностью пренебрегают общепринятыми нормами гуманитарного права и проявляют вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций", – сказал Ульянов.
По его мнению, преступные действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов Секретариата МАГАТЭ в ходе ротаций на Запорожской атомной станции.
В связи с ситуацией он выступил за пересмотр маршрута, по которому перемещаются специалисты агентства, посещающие ЗАЭС.
"Нужно подумать о более безопасном маршруте для осуществления ротации", – подытожил российский дипломат.
Накануне, 11 декабря, в МИД России официально заявили, что атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми договоренностями. В министерстве также заявили, что считают эти действия киевского режима провокацией перед созванной по инициативе Киева 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.
Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник, 10 декабря. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси.
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