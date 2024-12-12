https://crimea.ria.ru/20241212/ukrainskie-boeviki-atakovali-mashinu-pri-rotatsii-na-zaes--svodka-magate-1142589337.html

Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ

Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ

Беспилотник, атаковавший автомобиль Международного агентства по атомной энергии во время ротации специалистов на Запорожской АЭС, был запущен украинскими... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T22:15

2024-12-12T22:15

2024-12-12T22:22

магатэ

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Беспилотник, атаковавший автомобиль Международного агентства по атомной энергии во время ротации специалистов на Запорожской АЭС, был запущен украинскими военными формированиями, о чем свидетельствует информационная сводка МАГАТЭ. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, поблагодарив секретариат и гендиректора Агентства за четкое описание произошедшего.По словам дипломата, в сводке Агентства указано, что инцидент произошел на подконтрольной Украине территории и в то время, когда бронеавтомобиль МАГАТЭ двигался к точке, в которой покинувшие ЗАЭС сотрудники секретариата должны были пересечь линию соприкосновения, оставляя подконтрольную РФ территорию."Очевидно, что в этом случае автомобиль МАГАТЭ двигался по трассе М18 с севера на юг", – отметил Ульянов.При этом, как отмечается в сводке Гендиректора, водитель автомобиля Агентства увидел, что беспилотник приближался сзади, подчеркнул он.Ульянов акцентировал внимание на том, что Российская Федерация при подготовке к каждой ротации сотрудников МАГАТЭ предоставляет персоналу Агентства гарантии безопасности, беря на себя все обязательства, в том числе по обеспечению режима тишины и прекращению огня."Эти обязательства всегда неукоснительно выполняются нашей стороной. Так было и в этот раз, в ходе уже 25-й по счету ротации", – заявил Ульянов.По его словам, Украина, напротив, уже неоднократно нарушала режим тишины в ходе предыдущих ротаций на ЗАЭС.В частности, 15 июня 2023 года, когда ВСУ предприняли попытку прорыва обороны населенного пункта Пятихатки в 5 километрах от места пересечения представителями Агентства линии боевого соприкосновения."Тогда в результате этого инцидента ротация была приостановлена и отложена на 2 часа", – отметил Ульянов.Еще один эпизод имел место при ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 2 ноября 2023 года, когда украинские формирования нанесли удар семью беспилотниками по Энергодару, напомнил дипломат."Кроме того, 7 апреля 2024 года украинская сторона с помощью БпЛА совершила прямое нападение на специалистов Агентства, находившихся на крыше одного из энергоблоков ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ подтвердил это в одной из своих информационных сводок", – добавил Ульянов.И еще раз подчеркнул, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль МАГАТЭ, а кому выгодны подобные инциденты, доказывают факты.По его мнению, преступные действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов Секретариата МАГАТЭ в ходе ротаций на Запорожской атомной станции.В связи с ситуацией он выступил за пересмотр маршрута, по которому перемещаются специалисты агентства, посещающие ЗАЭС."Нужно подумать о более безопасном маршруте для осуществления ротации", – подытожил российский дипломат.Накануне, 11 декабря, в МИД России официально заявили, что атака ВСУ на автомобиль экспертов МАГАТЭ в Запорожской области является очередной провокацией Киева и свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми договоренностями. В министерстве также заявили, что считают эти действия киевского режима провокацией перед созванной по инициативе Киева 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник, 10 декабря. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле Запорожской АЭС сбит беспилотникОтключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭСЗапорожской атомной электростанции 40 лет

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)