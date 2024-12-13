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Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу
Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T00:01
2024-12-13T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами снег, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем от +1 до +4 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241212/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1142574499.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до -10 градусов и пройдет мокрый снег

00:01 13.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах усилится до штормовых значений 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, на ЮБК +1…+3, днем -3…+2, в горах ночью и днем -6…-10 градусов", – сообщили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами снег, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем около нуля.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем от +1 до +4 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Шторм в Крыму
Вчера, 13:15
Штормовой ветер обрушится на Крым
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 декабря
22:43Ответ на удары ATACMS и штормовое в Крыму и Севастополе: главное за день
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22:15Машину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ
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20:41500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ
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