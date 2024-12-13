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Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу
Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T00:01
2024-12-13T00:01
2024-12-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами снег, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем от +1 до +4 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу до -10 градусов и пройдет мокрый снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах усилится до штормовых значений 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, на ЮБК +1…+3, днем -3…+2, в горах ночью и днем -6…-10 градусов", – сообщили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами снег, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем около нуля.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем от +1 до +4 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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