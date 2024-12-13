https://crimea.ria.ru/20241213/mokryy-sneg-s-gololeditsey-i-do--10-gradusov-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1142453362.html

Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу

Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T00:01

2024-12-13T00:01

2024-12-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами снег, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, утром, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем от +1 до +4 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241212/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1142574499.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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