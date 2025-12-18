Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/ded-moroz-spustilsya-s-kryshi--v-krymu-spasateli-neobychno-pozdravili-detey-1151792675.html
Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей
Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей
"Неврология, процедурная! Закрыли окна! Быстро!" - кричит сотрудница больницы, высоко подняв голову. Переживает. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T17:06
2025-12-18T17:06
гу мчс рф по республике крым
новый год
дети
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
симферополь
крым
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151792972_0:0:1493:840_1920x0_80_0_0_dbe17a1226f2f52558798fdecef69aaa.jpg
"Неврология, процедурная! Закрыли окна! Быстро!" - кричит сотрудница больницы, высоко подняв голову. Переживает.Дети, которые гуляют с родителями на улице, тоже кричат. Но другое: "Мама, мама, смотри, Дед Мороз на крыше! Мама, мама, смотри, он сейчас по веревке спускаться будет!". Радуются.У главного входа в Детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе заметное оживление. Еще бы! В костюмах новогодних волшебников с крыши спускаются сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым. Окна в целях безопасности и ввиду холодной погоды открывать запрещено, но некоторые, особо смелые и под присмотром взрослых – открывают. Не каждый ведь день десант Дедов Морозов происходит.Накануне Дня Святого Николая горная поисково-спасательная часть МЧС России по Республике Крым устроила необычный праздник для маленьких пациентов. Спасатели спустились к детям на альпинистском снаряжении. Дети увидели сразу шесть Дедов Морозов, карабкающихся по стенам лучше всякого Человека-паука. А всего в акции участвовали 12 спасателей – кто-то страховал коллег на высоте.Осторожно спускаясь по веревке, новогодние волшебники стучат в окна: "С наступающим Новым Годом! Выздоравливай и не болей больше!", - желают они. А дети в ответ: "Дед Мороз? Это ты? А подарки будут?". И каждый ребенок получает утвердительный ответ.Порадоваться новогоднему десанту смогли пациенты сразу нескольких отделений: неврологического, ортопедического, хирургического, а также онкогематологии, нефрологии и лор-заболеваний, перечисляет главврач больницы Анатолий Олейник, уточняя, что в больнице сейчас находится 450 человек.К организации необычного праздника также подключилось и региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям."Акция проходит уже пятый год, но мы откликнулись впервые. Надеюсь, что в будущем году, и в последующем будем содействовать", - отмечает в комментарии РИА Новости Крым руководитель отделения Иван Зуянов.Детям досталось около 100 килограммов фруктов – бананов, яблок, мандаринов. Коробки с угощениями передали в отделения. Но один из ящичков с вкусными витаминами вскрыли прямо у входа в больницу, где собралось немало ребятни. А какой же Дед Мороз без подарков?Ранее сообщалось, что в Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в КрымуС лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в КрымуО чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151792972_187:0:1307:840_1920x0_80_0_0_3ebae3dd075c2d1720d1dbd355cafe7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, новый год, дети, республиканская детская клиническая больница (рдкб), симферополь, крым, новости крыма, видео
Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей

Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя с новогодними праздниками

17:06 18.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
"Неврология, процедурная! Закрыли окна! Быстро!" - кричит сотрудница больницы, высоко подняв голову. Переживает.
Дети, которые гуляют с родителями на улице, тоже кричат. Но другое: "Мама, мама, смотри, Дед Мороз на крыше! Мама, мама, смотри, он сейчас по веревке спускаться будет!". Радуются.
У главного входа в Детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе заметное оживление. Еще бы! В костюмах новогодних волшебников с крыши спускаются сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым. Окна в целях безопасности и ввиду холодной погоды открывать запрещено, но некоторые, особо смелые и под присмотром взрослых – открывают. Не каждый ведь день десант Дедов Морозов происходит.
Накануне Дня Святого Николая горная поисково-спасательная часть МЧС России по Республике Крым устроила необычный праздник для маленьких пациентов. Спасатели спустились к детям на альпинистском снаряжении. Дети увидели сразу шесть Дедов Морозов, карабкающихся по стенам лучше всякого Человека-паука. А всего в акции участвовали 12 спасателей – кто-то страховал коллег на высоте.
Осторожно спускаясь по веревке, новогодние волшебники стучат в окна: "С наступающим Новым Годом! Выздоравливай и не болей больше!", - желают они. А дети в ответ: "Дед Мороз? Это ты? А подарки будут?". И каждый ребенок получает утвердительный ответ.
© РИА Новости КрымНовогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым
Новогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
"Я принимаю участие в этой акции уже третий раз. Первые два раза мы были в инфекционной больнице, в этот раз в РДКБ приехали. Для меня эта акция очень важна, потому что это один из тех немногих случаев, когда можно подарить улыбку детям, тем более они и так находятся в не очень веселой ситуации. А сегодня они радуются и веселятся", - рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым начальник поисково-спасательной группы Михаил Миненко. И добавляет: "Для детей появление Деда Мороза – это всегда приятный сюрприз".
Порадоваться новогоднему десанту смогли пациенты сразу нескольких отделений: неврологического, ортопедического, хирургического, а также онкогематологии, нефрологии и лор-заболеваний, перечисляет главврач больницы Анатолий Олейник, уточняя, что в больнице сейчас находится 450 человек.
© РИА Новости КрымНовогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым
Новогодняя акция ГУ МЧС России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
"Такие праздники нужны и важны детям. Ведь любой ребенок, который находится в условиях стационара, больницы, он испытывает определенный стресс, дискомфорт. А это - маленькие минуты радости, которые позволяют отвлечься от болезни и поднимают настроение. Поэтому мы очень благодарны системе МЧС России, что устраивают нам такие подарки", - признается он в комментарии РИА Новости Крым.
К организации необычного праздника также подключилось и региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
"Акция проходит уже пятый год, но мы откликнулись впервые. Надеюсь, что в будущем году, и в последующем будем содействовать", - отмечает в комментарии РИА Новости Крым руководитель отделения Иван Зуянов.
© РИА Новости КрымНовогодняя акция МЧС Крыма
Новогодняя акция МЧС Крыма - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Детям досталось около 100 килограммов фруктов – бананов, яблок, мандаринов. Коробки с угощениями передали в отделения. Но один из ящичков с вкусными витаминами вскрыли прямо у входа в больницу, где собралось немало ребятни. А какой же Дед Мороз без подарков?
Ранее сообщалось, что в Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в Крыму
С лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в Крыму
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовый годдетиРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)СимферопольКрымНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Лукашенко заявил о готовности армии России прийти на помощь Беларуси
18:34Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
18:23Российская армия успешно наступает на всех направлениях – Генштаб
18:12В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
17:56"Орешник" в Беларуси заступает на боевое дежурство - Лукашенко
17:50США, Венгрия и Словакия не примут вступление Украины в НАТО — генсек НАТО
17:37Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
17:35ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
17:30Громкие звуки в Севастополе - власти объяснили причину
17:23Смертельное ДТП под Ростовом: BMW вылетел навстречу фуре и сгорел
17:21В Симферополе создадут духовно-культурный центр и расширят музей св. Луки
17:21В Крыму собрали свыше миллиона рублей в поддержку хосписа
17:15Раненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка умерла в больнице
17:12ЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - Туск
17:06Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей
16:44В поездах "Таврия" добавили вагоны на новогодние каникулы
16:36Пиар-акция Зеленского в Купянске - реакция МИД России
16:12Четыре населенных пункта Крыма обесточены из-за аварии – подробности
16:03Первый семейный МФЦ открыли в Севастополе
15:55Улицу в центре Симферополя перекроют на день
Лента новостейМолния