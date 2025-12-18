https://crimea.ria.ru/20251218/ded-moroz-spustilsya-s-kryshi--v-krymu-spasateli-neobychno-pozdravili-detey-1151792675.html

Дед Мороз спустился с крыши – в Крыму спасатели необычно поздравили детей

"Неврология, процедурная! Закрыли окна! Быстро!" - кричит сотрудница больницы, высоко подняв голову. Переживает. РИА Новости Крым, 18.12.2025

"Неврология, процедурная! Закрыли окна! Быстро!" - кричит сотрудница больницы, высоко подняв голову. Переживает.Дети, которые гуляют с родителями на улице, тоже кричат. Но другое: "Мама, мама, смотри, Дед Мороз на крыше! Мама, мама, смотри, он сейчас по веревке спускаться будет!". Радуются.У главного входа в Детскую республиканскую клиническую больницу в Симферополе заметное оживление. Еще бы! В костюмах новогодних волшебников с крыши спускаются сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым. Окна в целях безопасности и ввиду холодной погоды открывать запрещено, но некоторые, особо смелые и под присмотром взрослых – открывают. Не каждый ведь день десант Дедов Морозов происходит.Накануне Дня Святого Николая горная поисково-спасательная часть МЧС России по Республике Крым устроила необычный праздник для маленьких пациентов. Спасатели спустились к детям на альпинистском снаряжении. Дети увидели сразу шесть Дедов Морозов, карабкающихся по стенам лучше всякого Человека-паука. А всего в акции участвовали 12 спасателей – кто-то страховал коллег на высоте.Осторожно спускаясь по веревке, новогодние волшебники стучат в окна: "С наступающим Новым Годом! Выздоравливай и не болей больше!", - желают они. А дети в ответ: "Дед Мороз? Это ты? А подарки будут?". И каждый ребенок получает утвердительный ответ.Порадоваться новогоднему десанту смогли пациенты сразу нескольких отделений: неврологического, ортопедического, хирургического, а также онкогематологии, нефрологии и лор-заболеваний, перечисляет главврач больницы Анатолий Олейник, уточняя, что в больнице сейчас находится 450 человек.К организации необычного праздника также подключилось и региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям."Акция проходит уже пятый год, но мы откликнулись впервые. Надеюсь, что в будущем году, и в последующем будем содействовать", - отмечает в комментарии РИА Новости Крым руководитель отделения Иван Зуянов.Детям досталось около 100 килограммов фруктов – бананов, яблок, мандаринов. Коробки с угощениями передали в отделения. Но один из ящичков с вкусными витаминами вскрыли прямо у входа в больницу, где собралось немало ребятни. А какой же Дед Мороз без подарков?Ранее сообщалось, что в Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят услуги Деда Мороза и Снегурочки в КрымуС лампочками и "снегом": сколько стоят искусственные елки в КрымуО чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео

