В Крыму открылась "Новогодняя почта"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны. Об этом сообщает минкурортов Крыма.
Акция проходит в рамках кампании "Новый год в Крыму как дома!". Специальный почтовый ящик установили в Туристско-информационном центре Крыма на железнодорожном вокзале Симферополя.
"Отправить отКРЫМку просто: достаточно подписать ее и опустить в праздничный ящик. Сотрудники Турцентра берут на себя все заботы по отправке почты", - говорится в сообщении.
Серия акварельных открыток с видами полуострова сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. В минкурортов уточнили, что акция продлится до 15 января.
"Это теплый и искренний способ поделиться новогодним настроением Крыма с родными и близкими, где бы они ни находились. Проект позволяет каждому ощутить новогоднее настроение и подарить радостные минуты", — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.
