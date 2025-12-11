Рейтинг@Mail.ru
В Крыму открылась "Новогодняя почта" - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/v-krymu-otkrylas-novogodnyaya-pochta-1151568649.html
В Крыму открылась "Новогодняя почта"
В Крыму открылась "Новогодняя почта" - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крыму открылась "Новогодняя почта"
В Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны. Об РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T11:12
2025-12-11T11:12
новый год
новый год в крыму
новый год 2026
минкурортов крыма
крым
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151568007_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8d20a55cb6100acce638c088cc7a8a72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны. Об этом сообщает минкурортов Крыма.Акция проходит в рамках кампании "Новый год в Крыму как дома!". Специальный почтовый ящик установили в Туристско-информационном центре Крыма на железнодорожном вокзале Симферополя. Серия акварельных открыток с видами полуострова сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. В минкурортов уточнили, что акция продлится до 15 января. Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морожу уже 20 лет": интервью с настоящим Дедом Морозом из КрымаКилометры гирлянд и новогодние локации: когда украсят СимферопольВ Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151568007_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5cd69d127a3be65e82e2f93f1b7f2cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, новый год в крыму, новый год 2026, минкурортов крыма, крым, туризм в крыму
В Крыму открылась "Новогодняя почта"

В Симферополе начала работать "Новогодняя почта"

11:12 11.12.2025
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму открылась "Новогодняя почта"
В Крыму открылась Новогодняя почта
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны. Об этом сообщает минкурортов Крыма.
Акция проходит в рамках кампании "Новый год в Крыму как дома!". Специальный почтовый ящик установили в Туристско-информационном центре Крыма на железнодорожном вокзале Симферополя.
"Отправить отКРЫМку просто: достаточно подписать ее и опустить в праздничный ящик. Сотрудники Турцентра берут на себя все заботы по отправке почты", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму открылась "Новогодняя почта"
В Крыму открылась Новогодняя почта
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Серия акварельных открыток с видами полуострова сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. В минкурортов уточнили, что акция продлится до 15 января.
"Это теплый и искренний способ поделиться новогодним настроением Крыма с родными и близкими, где бы они ни находились. Проект позволяет каждому ощутить новогоднее настроение и подарить радостные минуты", — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму открылась "Новогодняя почта"
В Крыму открылась Новогодняя почта
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Морожу уже 20 лет": интервью с настоящим Дедом Морозом из Крыма
Километры гирлянд и новогодние локации: когда украсят Симферополь
В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
 
Новый годНовый год в КрымуНовый год 2026Минкурортов КрымаКрымТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
11:37При взрыве в Пермском университете погибли люди – среди жертв ребенок
11:27Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности
11:22Кузница флотских кадров: учебный корабль "Перекоп" отмечает 49-летие
11:12В Крыму открылась "Новогодняя почта"
10:55Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму
10:41В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
10:36Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУ
10:27В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона
10:17Власти России оценили обеспеченность внутреннего рынка топливом
09:57На Камчатке работники морга сняли драгоценности с умершей
09:39Переселенцы с Украины потребовали от Зеленского оставить Крым в покое
09:30Длинные каникулы в Крыму – россияне выбирают Саки и Николаевку
09:20Крымский мост утром в четверг - обстановка на объекте
08:48Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:30287 беспилотников ВСУ атаковали ночью 12 регионов России
08:11После сильного землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
Лента новостейМолния