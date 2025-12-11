https://crimea.ria.ru/20251211/v-krymu-otkrylas-novogodnyaya-pochta-1151568649.html

В Крыму открылась "Новогодняя почта"

11.12.2025

В Крыму открылась "Новогодняя почта"

В Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе начала работать "Новогодняя почта" - туристы и жители Крыма могут бесплатно отправить открытки с праздничными пожеланиями в любую часть страны. Об этом сообщает минкурортов Крыма.Акция проходит в рамках кампании "Новый год в Крыму как дома!". Специальный почтовый ящик установили в Туристско-информационном центре Крыма на железнодорожном вокзале Симферополя. Серия акварельных открыток с видами полуострова сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. В минкурортов уточнили, что акция продлится до 15 января. Рекордный наплыв туристов на новогодние праздники ожидается в Крыму. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. В этом зимнем сезоне особое внимание уделено гастрономическому направлению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морожу уже 20 лет": интервью с настоящим Дедом Морозом из КрымаКилометры гирлянд и новогодние локации: когда украсят СимферопольВ Симферополе открылись елочные базары: обзор цен

