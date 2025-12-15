https://crimea.ria.ru/20251215/gibel-zhurnalistov-v-zone-svo--kak-khranyat-pamyat-o-pavshikh-voenkorakh-1151682604.html

Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах

Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах

В память о коллегах, погибших в зоне СВО – журналистах, военкорах и фотокорреспондентах – медиагруппа "Россия сегодня" реализует ряд социальных проектов. Об... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T15:31

2025-12-15T15:31

2025-12-15T16:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В память о коллегах, погибших в зоне СВО – журналистах, военкорах и фотокорреспондентах – медиагруппа "Россия сегодня" реализует ряд социальных проектов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.Так, фотоконкурс имени Андрея Стенина, который стартовал в конце 2014 года, уже известен по всему миру. Открываются фотовыставки разных форматов. Также учреждена стипендия имени военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на 2025-2026 учебный год, медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашения с несколькими вузами страны.По ее словам, сейчас в зоне проведения спецоперации в режиме ротации от медиагруппы "Россия сегодня" находится много военкоров, в том числе фотокорреспонденты. Они работают для того, чтобы рассказать всему миру правду о том, что именно происходит и каковы цели СВО.Также Черышева напомнила, что медиагруппа "Россия сегодня" является преемником Совинформбюро, чьи военные корреспонденты в годы Великой Отечественной войны писали сводки с фронта, освещали события тех лет, находясь на передовой. Как это делают сегодня и наши современники.В свою очередь, председатель крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых, который также присутствовал на пресс-конференции, приуроченной ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отметил, что по некоторым данным количество погибших и раненых в зоне СВО журналистов превышает аналогичные цифры во многих региональных вооруженных конфликтах. Исключение – Великая Отечественная война.По его словам, крымские военкоры регулярно выезжают в зону специальной военной операции. Он напомнил, что в этом году погиб крымчанин – военкор Александр Федорчак, и обратил внимание на то, как важно сейчас сохранять память о погибших в зоне СВО журналистах, о событиях, которые там происходят.Также Первых не исключил, что в Крыму могут установить памятник погибшим военкорам. Однако случится это уже после окончания СВО и нашей победы.Поддержал эту идею и военный корреспондент, руководитель ГТРК "Таврида" Михаил Андроник, присутствующий в зале.15 декабря в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В этот день, учрежденный по инициативе Союза журналистов России в 1991 году, отдают дань уважения мужеству и профессионализму корреспондентов, репортеров, фотографов, операторов, чьи жизни трагически оборвались при выполнении редакционного задания.Ранее в понедельник официальный представителя МИД России Мария Захарова заявила, что от рук киевского режима только в течение этого года погибли шесть российских военкоров. По мнению Захаровой, нападение на сотрудников СМИ – это очередное проявление террористической тактики киевского режима.16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник погибшим военкорам появится в МелитополеВ Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору ФедорчакуВ Крыму учат журналистике через историю известных военкоров

