https://crimea.ria.ru/20240911/v-krymu-uchat-zhurnalistike-cherez-istoriyu-izvestnykh-voenkorov-1140276087.html
В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров - РИА Новости Крым, 11.09.2024
В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
Цикл видеолекций по истории российской военной журналистики презентовал КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе. Это рассказы о российских военкорах, в том... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T13:45
2024-09-11T13:45
2024-09-11T13:45
крым
новости крыма
кфу (крымский федеральный университет)
военкор риа новости ростислав журавлев
константин михальчевский
дмитрий макеев
риа новости крым
александр мащенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Цикл видеолекций по истории российской военной журналистики презентовал КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе. Это рассказы о российских военкорах, в том числе сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня", рассказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Цикл включает 12 серий научно-популярных роликов, построенных на рассказах о работе военкоров, начиная с периода Крымской войны и до специальной военной операции. По словам Мащенко, будут рассказаны и истории погибших журналистов - фотокорреспондента "России сегодня" Андрея Стенина и военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Кроме того, в мини-сериал войдут рассказы о действующем военкоре РИА Новости Крым Дмитрии Макееве и Сергее Георгиеве, который работал военным корреспондентом РИА Новости Крым до конца 2023 года, а ныне является омбудсменом Херсонской области.В цикл видеолекций по истории российской военной журналистики вошли: Лев Толстой, Николай Берг, Николай Сокальский - те, кого "можно назвать военкорами Крымской войны", а также Валерий Брюсов и Алексей Толстой, Александр Куприн, Михаил Пришвин, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Илья Сельвинский и другие. Среди имен, о которых студенты узнают из цикла видеолекций, и Александр Проханов, Захар Прилепин, Эдуард Лимонов..По его словам, пока речь идет о 12 лекциях , но проект будет расширятся, в него войдут также новые имена. В планах - снять 24 фильма-лекции хронометражем от 40 до 60 минут."Мы, в принципе, готовы рассмотреть возможность в перспективе сделать такие же курсы видеолекций и для других гуманитарных специальностей", - уточнил он.Также Мащенко отметил, что проект обращен не только в настоящее, но и в будущее. Ведь это совершенно "неразрывная цепь имен".Курс видеолекций в ближайшее время появится в открытом доступе на ресурсах КФУ.Ранее замдиректора Самарского областного вещательного агентства и телеканала "Губерния" Татьяна Потоцкая на полях Медиафорума в Севастополе высказала мнение, что поскольку специальная военная операция касается всей страны, то это значит, что освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты из всех регионов России.А руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Елена Черышева, комментируя РИА Новости Крым работу современных СМИ, заявила, что нынешние журналисты России – солдаты информационного фронта, чье главное оружие - правда.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружиеВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), военкор риа новости ростислав журавлев, константин михальчевский, дмитрий макеев, риа новости крым, александр мащенко
В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
Студентов в Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Цикл видеолекций по истории российской военной журналистики презентовал КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе. Это рассказы о российских военкорах, в том числе сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня", рассказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко в пресс-центре РИА Новости Крым.
Цикл включает 12 серий научно-популярных роликов, построенных на рассказах о работе военкоров, начиная с периода Крымской войны и до специальной военной операции. По словам Мащенко, будут рассказаны и истории погибших журналистов - фотокорреспондента "России сегодня" Андрея Стенина
и военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
. Кроме того, в мини-сериал войдут рассказы о действующем военкоре РИА Новости Крым
Дмитрии Макееве и Сергее Георгиеве, который работал военным корреспондентом РИА Новости Крым до конца 2023 года, а ныне является омбудсменом Херсонской области.
"Идет специальная военная операция. Это важнейший момент истории нашей страны, истории мира. И в этой ситуации естественно, что военная история России становится востребованной, а история военной журналистики – это часть истории России", - сказал Мащенко.
В цикл видеолекций по истории российской военной журналистики вошли: Лев Толстой, Николай Берг, Николай Сокальский - те, кого "можно назвать военкорами Крымской войны", а также Валерий Брюсов и Алексей Толстой, Александр Куприн, Михаил Пришвин, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Илья Сельвинский и другие. Среди имен, о которых студенты узнают из цикла видеолекций, и Александр Проханов, Захар Прилепин, Эдуард Лимонов..
"Расскажем также о людях, которые работают сейчас в зоне СВО. Это военкоры: Сладков, Коц, Стешин, Поддубный, военкор РИА Новости Константин Михальчевский. Также обязательно будет упомянут в обзорной лекции и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев", - рассказал Мащенко.
По его словам, пока речь идет о 12 лекциях , но проект будет расширятся, в него войдут также новые имена. В планах - снять 24 фильма-лекции хронометражем от 40 до 60 минут.
"Мы, в принципе, готовы рассмотреть возможность в перспективе сделать такие же курсы видеолекций и для других гуманитарных специальностей", - уточнил он.
Также Мащенко отметил, что проект обращен не только в настоящее, но и в будущее. Ведь это совершенно "неразрывная цепь имен".
"Военная история России должна быть интересна всем, потому что от этого зависят судьбы мира в прямом смысле слова <…>, русская литература и русская журналистика – это и есть мягкая сила России", - заключил он.
Курс видеолекций в ближайшее время появится в открытом доступе на ресурсах КФУ.
Ранее замдиректора Самарского областного вещательного агентства и телеканала "Губерния" Татьяна Потоцкая на полях Медиафорума в Севастополе высказала мнение
, что поскольку специальная военная операция касается всей страны, то это значит, что освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты из всех регионов России.
А руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Елена Черышева, комментируя РИА Новости Крым
работу современных СМИ, заявила, что нынешние журналисты России – солдаты информационного фронта, чье главное оружие - правда.
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