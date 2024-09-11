https://crimea.ria.ru/20240911/v-krymu-uchat-zhurnalistike-cherez-istoriyu-izvestnykh-voenkorov-1140276087.html

В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров

В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров - РИА Новости Крым, 11.09.2024

В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров

Цикл видеолекций по истории российской военной журналистики презентовал КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе. Это рассказы о российских военкорах, в том... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T13:45

2024-09-11T13:45

2024-09-11T13:45

крым

новости крыма

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военкор риа новости ростислав журавлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Цикл видеолекций по истории российской военной журналистики презентовал КФУ им. В. И. Вернадского в Симферополе. Это рассказы о российских военкорах, в том числе сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня", рассказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Александр Мащенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Цикл включает 12 серий научно-популярных роликов, построенных на рассказах о работе военкоров, начиная с периода Крымской войны и до специальной военной операции. По словам Мащенко, будут рассказаны и истории погибших журналистов - фотокорреспондента "России сегодня" Андрея Стенина и военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Кроме того, в мини-сериал войдут рассказы о действующем военкоре РИА Новости Крым Дмитрии Макееве и Сергее Георгиеве, который работал военным корреспондентом РИА Новости Крым до конца 2023 года, а ныне является омбудсменом Херсонской области.В цикл видеолекций по истории российской военной журналистики вошли: Лев Толстой, Николай Берг, Николай Сокальский - те, кого "можно назвать военкорами Крымской войны", а также Валерий Брюсов и Алексей Толстой, Александр Куприн, Михаил Пришвин, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Илья Сельвинский и другие. Среди имен, о которых студенты узнают из цикла видеолекций, и Александр Проханов, Захар Прилепин, Эдуард Лимонов..По его словам, пока речь идет о 12 лекциях , но проект будет расширятся, в него войдут также новые имена. В планах - снять 24 фильма-лекции хронометражем от 40 до 60 минут."Мы, в принципе, готовы рассмотреть возможность в перспективе сделать такие же курсы видеолекций и для других гуманитарных специальностей", - уточнил он.Также Мащенко отметил, что проект обращен не только в настоящее, но и в будущее. Ведь это совершенно "неразрывная цепь имен".Курс видеолекций в ближайшее время появится в открытом доступе на ресурсах КФУ.Ранее замдиректора Самарского областного вещательного агентства и телеканала "Губерния" Татьяна Потоцкая на полях Медиафорума в Севастополе высказала мнение, что поскольку специальная военная операция касается всей страны, то это значит, что освещать ее, в том числе находясь "за ленточкой", должны не только федеральные СМИ, но и журналисты из всех регионов России.А руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Елена Черышева, комментируя РИА Новости Крым работу современных СМИ, заявила, что нынешние журналисты России – солдаты информационного фронта, чье главное оружие - правда.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружиеВоенкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"В Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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