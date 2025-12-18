https://crimea.ria.ru/20251218/na-pozhare-v-sevastopole-spasli-damu-s-sobachkoy--1151780833.html
На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
2025-12-18T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из горящей квартиры спасли женщину с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Сообщение о пожаре в районе улицы Хрусталева поступило в четверг около 10 утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человекВ Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человекаАквапарк горит во Владимирской области
