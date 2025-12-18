Рейтинг@Mail.ru
На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/na-pozhare-v-sevastopole-spasli-damu-s-sobachkoy--1151780833.html
На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой - РИА Новости Крым, 18.12.2025
На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
В Севастополе из горящей квартиры спасли женщину с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T13:03
2025-12-18T13:03
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
пожар
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140729973_0:0:1262:710_1920x0_80_0_0_e2718c2127f8e9c1f3e79b2cc2558212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из горящей квартиры спасли женщину с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Сообщение о пожаре в районе улицы Хрусталева поступило в четверг около 10 утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человекВ Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человекаАквапарк горит во Владимирской области
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140729973_0:0:1256:942_1920x0_80_0_0_96f3c554af2f2fa201316c97a90e14b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожар, мчс севастополя
На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой

В Севастополе из горящей квартиры на улице Хрусталева спасли женщину с собакой

13:03 18.12.2025
 
© МЧС СевастополяПожарные машины
Пожарные машины
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе из горящей квартиры спасли женщину с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Сообщение о пожаре в районе улицы Хрусталева поступило в четверг около 10 утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"По прибытию установлено, что горит квартира. На улицу из задымленного помещения пожарные вывели женщину и собаку. Пожар площадью 3 квадратных метра ликвидировали менее чем за полчаса", - проинформировали в ведомстве.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Петербурге горит рынок – есть пострадавший и эвакуированы 100 человек
В Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
Аквапарк горит во Владимирской области
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПожарМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал
14:28Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
14:23В Севастополе открыли рейд после 45-минутной остановки
14:03Новости СВО: армия России выдавливает противника из Донбасса
13:38Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
13:35В Севастополе закрыли рейд
13:25Зеленский сделал заявление о Донбассе
13:15МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
13:05На Керченском полуострове будет громко – саперы подорвут боеприпасы
13:03На пожаре в Севастополе спасли даму с собачкой
12:56Крымчанин сядет на три года за экстремистские посты в соцсетях
12:41Крым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налогов
12:29В Крыму администрация заплатит ребенку 20 тысяч рублей после укуса собаки
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
Лента новостейМолния